St. Pölten dreht Schlagerspiel in Klagenfurt

Die Hausherren gingen durch ein Elfmetertor in der 28. Minute von Marc Andre Schmerböck 1:0 in Führung, den Ausgleich erzielte per Kopf der 20-jährige Furkan Dursun (63.). Er stand nach Einwechslung erst 18 Sekunden auf dem Platz. St. Pölten legt einen beachtlichen Saisonstart hin, in bisher neun Spielen gab es acht Siege und ein Remis.