Zweite Liga

St. Pölten dreht Schlagerspiel in Klagenfurt

Fußball National
05.10.2025 13:54
(Bild: GEPA)

Das Schlagerspiel zum Abschluss der neunten Runde der 2. Fußball-Liga hat Tabellenführer St. Pölten für sich entschieden. Nach 0:1-Rückstand setzten sich die Niederösterreicher dank eines herrlichen Treffers von Timo Altersberger (87.) noch 2:1 bei Austria Klagenfurt durch. 

0 Kommentare

St. Pölten baute mit nun 25 Punkten den Vorsprung in der Tabelle auf den ersten Verfolger Admira Wacker auf acht Punkte aus. Die Klagenfurter bleiben mit 15 Zählern Fünfter.

Die Hausherren gingen durch ein Elfmetertor in der 28. Minute von Marc Andre Schmerböck 1:0 in Führung, den Ausgleich erzielte per Kopf der 20-jährige Furkan Dursun (63.). Er stand nach Einwechslung erst 18 Sekunden auf dem Platz. St. Pölten legt einen beachtlichen Saisonstart hin, in bisher neun Spielen gab es acht Siege und ein Remis.

Porträt von krone Sport
krone Sport
