50.000 € für Hinweise

Seit 2018 verschwunden: Was geschah mit Jennifer?

Wien
05.10.2025 12:49
Seit 2018 sucht die Polizei mit Hochdruck nach der jungen Frau.
Seit 2018 sucht die Polizei mit Hochdruck nach der jungen Frau.(Bild: sos; LPD Wien; KroneKreativ)

Ein tragischer Fall, der ganz Österreich bewegt: Seit dem 21. Jänner 2018 fehlt von Jennifer Scharinger (damals 21) jede Spur. Nach einem Streit mit ihrem Ex-Freund verschwand die junge Frau unter mysteriösen Umständen aus der gemeinsamen Wohnung in Wien-Brigittenau – seither wird sie vermisst.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt seither mit Hochdruck. Doch trotz intensiver Suchaktionen und zahlreicher Hinweise blieb Jennifer bis heute wie vom Erdboden verschluckt. Die Ermittler gehen mittlerweile von einem Gewaltverbrechen aus.

Foto von Jennifer veröffentlicht
Jetzt wendet sich die Wiener Polizei erneut an die Öffentlichkeit: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wird das Foto der Vermissten veröffentlicht – in der Hoffnung, neue sachdienliche Hinweise zu erhalten.

Ein Foto von Jennifer Scharinger.
Ein Foto von Jennifer Scharinger.(Bild: LPD Wien)

Wer Informationen über den Tathergang, beteiligte Personen, den Aufenthaltsort oder mögliche Sichtungen von Jennifer hat, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien (01 / 31310 – 33800 oder -33801) zu melden. Hinweise können auch anonym abgegeben werden.

Lesen Sie auch:
Jenni (re.), die Tochter von Brigitte Scharinger (li.), verschwand vor sieben Jahren spurlos.
Krone Plus Logo
Seit sieben Jahren
Eine Mutter auf der Suche nach der Wahrheit
11.05.2025
Krone Plus Logo
Der „Fall Jenni“
Sechs lange Jahre auf der Suche nach der Wahrheit
21.01.2024

„Für Hinweise, die zu Klärung führen, werden seitens der Familie 50.000 Euro ausgelobt“, berichtet die Wiener Polizei am Sonntag in einer Aussendung.
Jennifer Scharinger ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, hatte damals braune, mittellange Haare.

Porträt von krone.at
krone.at
Ähnliche Themen
ÖsterreichWienBrigittenau
LKAPolizei
In Wiener Wohnung
Streit mit Ex-Kollegen, dann sticht Frau (56) zu!
2:1 in Neulengbach
2:1 in Neulengbach
Wienerin der Woche
Wienerin der Woche
Razzien in Wien und OÖ
Razzien in Wien und OÖ
Betrug mit Luxusautos: Million Euro hinterzogen
