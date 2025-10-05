Seit 2018 verschwunden: Was geschah mit Jennifer?

Ein tragischer Fall, der ganz Österreich bewegt: Seit dem 21. Jänner 2018 fehlt von Jennifer Scharinger (damals 21) jede Spur. Nach einem Streit mit ihrem Ex-Freund verschwand die junge Frau unter mysteriösen Umständen aus der gemeinsamen Wohnung in Wien-Brigittenau – seither wird sie vermisst.
Das Landeskriminalamt Wien ermittelt seither mit Hochdruck. Doch trotz intensiver Suchaktionen und zahlreicher Hinweise blieb Jennifer bis heute wie vom Erdboden verschluckt. Die Ermittler gehen mittlerweile von einem Gewaltverbrechen aus.
Foto von Jennifer veröffentlicht
Jetzt wendet sich die Wiener Polizei erneut an die Öffentlichkeit: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wird das Foto der Vermissten veröffentlicht – in der Hoffnung, neue sachdienliche Hinweise zu erhalten.
Wer Informationen über den Tathergang, beteiligte Personen, den Aufenthaltsort oder mögliche Sichtungen von Jennifer hat, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien (01 / 31310 – 33800 oder -33801) zu melden. Hinweise können auch anonym abgegeben werden.
„Für Hinweise, die zu Klärung führen, werden seitens der Familie 50.000 Euro ausgelobt“, berichtet die Wiener Polizei am Sonntag in einer Aussendung.
Jennifer Scharinger ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, hatte damals braune, mittellange Haare.
Kommentare
