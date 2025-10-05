Seit 2018 verschwunden: Was geschah mit Jennifer?

Ein tragischer Fall, der ganz Österreich bewegt: Seit dem 21. Jänner 2018 fehlt von Jennifer Scharinger (damals 21) jede Spur. Nach einem Streit mit ihrem Ex-Freund verschwand die junge Frau unter mysteriösen Umständen aus der gemeinsamen Wohnung in Wien-Brigittenau – seither wird sie vermisst.