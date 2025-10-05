Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt

Auto mit Bludenzer Kennzeichen

Der schreckliche Unfall hatte sich am Samstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, ereignet. Der Pkw – laut „Krone“-Informationen mit Bludenzer Kennzeichen – war über die Autobahnabfahrt Hall-West von der Inntalautobahn A12 abgefahren und dabei zunächst in der Kurve gegen die Betonleitwand gestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls hob das Fahrzeug regelrecht ab – es wurde über die zwei Fahrbahnen durch die Luft geschleudert und folglich über die Brücke in den Inn katapultiert.