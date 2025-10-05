Wann kommt der nächste große Börsen-Crash?

Es ist ein Phänomen: Die Welt erzittert politisch durch ein kriegerisches Ereignis nach dem anderen – und dennoch klettern die Aktienkurse in ungeahnte Höhen. Egal, ob die Wall Street in den USA oder der Deutsche Aktienindex, sie fliegen hoch, als wären wir im Paradies. Was Skeptiker munter macht: Sie prophezeien, dass auf solche Höhenflüge aller Erfahrung nach auch böse Abstürze folgen.