Bewohner ging mit Armbrust auf Einbrecher (14) los

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 1.10 Uhr. Der Bewohner sei auf die Gruppe aufmerksam geworden und habe zur Armbrust gegriffen, berichtete die Polizei. Dabei wurde ein 14-Jähriger von einem Pfeil am Bein getroffen, der dessen Oberschenkel durchbohrte. Er wurde erstversorgt, das Geschoss in einem Krankenhaus unter ärztlicher Aufsicht entfernt.