Einsatz in Wiesbaden
Bewohner ging mit Armbrust auf Einbrecher (14) los
Im deutschen Wiesbaden hat ein Mann mit einer Armbrust auf einen 14-Jährigen geschossen. Der Jugendliche hatte sich gemeinsam mit vier weiteren Zutritt zu dem Garten des 38-Jährigen verschafft. Nun ermittelt die Polizei gegen alle Beteiligten.
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 1.10 Uhr. Der Bewohner sei auf die Gruppe aufmerksam geworden und habe zur Armbrust gegriffen, berichtete die Polizei. Dabei wurde ein 14-Jähriger von einem Pfeil am Bein getroffen, der dessen Oberschenkel durchbohrte. Er wurde erstversorgt, das Geschoss in einem Krankenhaus unter ärztlicher Aufsicht entfernt.
Die deutsche Polizei ermittelt nun sowohl gegen den Schützen als auch gegen die Jugendlichen, die zwischen 14 und 17 Jahre alt sind.
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.