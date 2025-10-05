Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatz in Wiesbaden

Bewohner ging mit Armbrust auf Einbrecher (14) los

Ausland
05.10.2025 14:17
Im deutschen Wiesbaden hat ein Mann zur Armbrust gegriffen, als Jugendliche seinen Garten ...
Im deutschen Wiesbaden hat ein Mann zur Armbrust gegriffen, als Jugendliche seinen Garten betraten (Symbolbild).(Bild: mafffi)

Im deutschen Wiesbaden hat ein Mann mit einer Armbrust auf einen 14-Jährigen geschossen. Der Jugendliche hatte sich gemeinsam mit vier weiteren Zutritt zu dem Garten des 38-Jährigen verschafft. Nun ermittelt die Polizei gegen alle Beteiligten.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 1.10 Uhr. Der Bewohner sei auf die Gruppe aufmerksam geworden und habe zur Armbrust gegriffen, berichtete die Polizei. Dabei wurde ein 14-Jähriger von einem Pfeil am Bein getroffen, der dessen Oberschenkel durchbohrte. Er wurde erstversorgt, das Geschoss in einem Krankenhaus unter ärztlicher Aufsicht entfernt.

Die deutsche Polizei ermittelt nun sowohl gegen den Schützen als auch gegen die Jugendlichen, die zwischen 14 und 17 Jahre alt sind.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf