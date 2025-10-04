Steirerin Reicht feiert ersten Weltcup-Sieg

LIVE: Imst empfängt Leader Wacker Innsbruck
Tirolerderby:
Die Steirerin Carina Reicht hat in Rom ihren ersten Sieg im Triathlon-Weltcup gefeiert. Die heuer zu zwei ÖLV-Rekorden im Straßenlauf gestürmte 24-Jährige setzte sich am Samstag im Sprint (750 m Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen) in der Schlussphase der Laufstrecke entscheidend von ihren letzten Konkurrentinnen ab.
Reicht sorgte für den erst zweiten Sieg einer Österreicherin in der zweithöchsten Wettkampfstufe nach der WM-Serie. 2018 hatte Lisa Perterer in Cagliari gewonnen.
„Ich hatte ein gutes Gefühl beim Lauf und hatte auf der ersten Runde die volle Kontrolle. Ich wusste, dass ich noch etwas pushen kann, was ich dann auch auf der zweiten Runde tat, und es ging auf“, sagte Reicht. Im Männerrennen wurde Lukas Pertl Zehnter.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.