In Rom

Steirerin Reicht feiert ersten Weltcup-Sieg

Sport-Mix
04.10.2025 14:17
Carina Reicht
Carina Reicht(Bild: Gierlinger Sport Services)

Die Steirerin Carina Reicht hat in Rom ihren ersten Sieg im Triathlon-Weltcup gefeiert. Die heuer zu zwei ÖLV-Rekorden im Straßenlauf gestürmte 24-Jährige setzte sich am Samstag im Sprint (750 m Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen) in der Schlussphase der Laufstrecke entscheidend von ihren letzten Konkurrentinnen ab. 

0 Kommentare

Reicht sorgte für den erst zweiten Sieg einer Österreicherin in der zweithöchsten Wettkampfstufe nach der WM-Serie. 2018 hatte Lisa Perterer in Cagliari gewonnen.

„Ich hatte ein gutes Gefühl beim Lauf und hatte auf der ersten Runde die volle Kontrolle. Ich wusste, dass ich noch etwas pushen kann, was ich dann auch auf der zweiten Runde tat, und es ging auf“, sagte Reicht. Im Männerrennen wurde Lukas Pertl Zehnter.

