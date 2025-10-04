2200 Afghanen und Syrer seit 2022 ausgereist

Österreich ist seit Juli 2025 das einzige europäische Land (seit rund 15 Jahren), das bereits mehrere Abschiebungen von verurteilten syrischen Straftätern in ihr Heimatland durchgeführt hat. Auch die freiwillige Ausreise von Menschen aus Syrien in ihr Heimatland wird forciert. Rund 900 Menschen aus Syrien haben seit Anfang 2022 Österreich freiwillig verlassen - alleine 644 davon seit Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024. Zum Vergleich: 2024 gab es rund 100 freiwillige Ausreisen von Syrern - in diesem Jahr, 644 bedeuten eine Steigerung um mehr als 500 Prozent.