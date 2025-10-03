„Wüste“ mit U-Bahnanschluss wird weiter ausgebaut

Im Jahr 2021 wurde die S1 Nord nur wenige Wochen vor Baubeginn durch Ex-Verkehrsministerin Gewessler (Grüne) abgeblasen. Der Stopp kostete nicht nur eine enorme Summe an Geld, sondern leider auch „viele, viele Jahre Verzögerung“, wie Sima kritisiert. Im Süden der Seestadt leben bereits 12.000 Menschen. Insgesamt sollen einmal bis zu 30.000 sein. Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) legt nach: „Der 22. Bezirk braucht endlich eine Entlastung. Weg mit dem Verkehr aus den Wohngebieten!“