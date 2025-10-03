„Wüste“ mit U-Bahnanschluss wird weiter ausgebaut

Die Seestadt Nord fristet derzeit noch ein trauriges Dasein. Das soll sich aber spätestens nach dem Bau der S1 Nord und S1 Spange ändern. Die Bauträger stehen bereit, der Wohnbedarf ist groß
Nach dem grünen Licht von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) für den Lobautunnel, die S1-Spange und dem Nordteil der S1-Nordostumfahrung, kommt jetzt endlich auch Bewegung in die Entwicklung der Seestadt Nord – wir berichteten.
Sie gleicht bislang eher der „Wüste Gobi“ mit U-Bahnanschluss, weil sie mangels Straßeninfrastruktur nicht weiterentwickelt werden kann. Diese ist jedoch in der Umweltverträglichkeitsprüfung behördlich vorgeschrieben. Freitag machte Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) mitten im brachen Bauland darauf aufmerksam, flankiert von verschiedenen Bauträgern.
Wir wollen diesen wunderbaren Stadtteil nun wach küssen. Aber ohne Straße keine leistbaren Wohnungen! Doch jetzt kommt endlich wieder Bewegung in die Sache.
Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ)
Bild: Eva Manhart
Im Jahr 2021 wurde die S1 Nord nur wenige Wochen vor Baubeginn durch Ex-Verkehrsministerin Gewessler (Grüne) abgeblasen. Der Stopp kostete nicht nur eine enorme Summe an Geld, sondern leider auch „viele, viele Jahre Verzögerung“, wie Sima kritisiert. Im Süden der Seestadt leben bereits 12.000 Menschen. Insgesamt sollen einmal bis zu 30.000 sein. Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) legt nach: „Der 22. Bezirk braucht endlich eine Entlastung. Weg mit dem Verkehr aus den Wohngebieten!“
Die Stadtstraße wird derzeit gebaut und könnte zum Jahreswechsel 2026/2027 freigegeben werden. Der Baubeginn für die S1 Nordspange ist auf Frühjahr 2026 angesetzt und soll bis 2032 fertiggestellt werden. Der Wiener Wohnungsmarkt steht unter Druck. Alleine jenseits der Donau werden bis 2030 rund 110.000 zusätzliche Menschen wohnen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.