Die Seestadt kann jetzt endlich fertig werden

Donnerstagmittag fand die Premierenfahrt der neuen Straßenbahnlinie 27 statt. Sie verbindet ab 6. Oktober Floridsdorf und die Donaustadt. Damit ist jetzt binnen weniger Wochen schon die zweite neue Bim auf Schiene. Von Strebersdorf fährt sie über die bestehende Strecke der Linie 26 bis zur Prinzgasse und von dort weiter über die 2,4 km lange Neubaustrecke entlang der künftigen Hirschstettner Hauptallee bis nach Aspern Nord. Von 28 Haltestellen wurden sechs neu errichtet. Ein Plus für die Fahrgäste: Die Neubaustrecke entlang den Haltestellen Berresgasse, Scheedgasse, Stemolakgasse, Schukowitzgasse, Aspern Nord/Mayrederbrücke sowie Aspern Nord ist größtenteils unabhängig vom PKW-Verkehr und damit besonders zuverlässig. Fahrgäste können auf gleich drei U-Bahn-Linien (U6, U1, U2) sowie zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien und auch die S-Bahn umsteigen.