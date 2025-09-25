Die Seestadt kann jetzt endlich fertig werden

Das Stadtentwicklungsgebiet im Nordosten von Wien wächst rasant weiter. Nach dem grünen Licht für den Lobautunnel, kann nun auch mit dem Bau des nördlichen Teils der Seestadt begonnen werden. Tausende neue Wohnungen soll hier entstehen. Die neue Bimlinie 27 fährt ab dem 6. Oktober
Mit 240 Hektar Grundfläche ist es eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas: die Seestadt Aspern. Bereits über 12.000 Menschen wohnen dort, mehr als 5000 arbeiten in dem neuen Stadtteil – doch er ist noch längst nicht fertig. Das grüne Licht für den Bau des Lobautunnels ist daher besonders wichtig. Denn an der S1-Spange hängt auch die komplette Entwicklung der Seestadt Nord.
„Die brauchen wir jetzt dringend“, drängt Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Schließlich wartet die Stadt bereits sehr lange darauf. Doch die Spange hängt wiederum mit dem Nordteil der S1 zusammen. Die S 1 Spange Seestadt Aspern bildet die erforderliche Ergänzung des bestehenden und in Planung befindlichen Straßennetzes in der Donaustadt und der Ostregion (u.a. Stadtstraße Aspern). Die Asfinag kann schließlich nicht einfach eine Straße bauen, die im Nirvana endet. Auch die Stadtstraße Aspern wird dort gerade gebaut: 70 Prozent sind bereits fertiggestellt – wir berichteten. Aber jetzt geht es aber einmal mit dem Ausbau der wichtigen Öffis weiter.
Donnerstagmittag fand die Premierenfahrt der neuen Straßenbahnlinie 27 statt. Sie verbindet ab 6. Oktober Floridsdorf und die Donaustadt. Damit ist jetzt binnen weniger Wochen schon die zweite neue Bim auf Schiene. Von Strebersdorf fährt sie über die bestehende Strecke der Linie 26 bis zur Prinzgasse und von dort weiter über die 2,4 km lange Neubaustrecke entlang der künftigen Hirschstettner Hauptallee bis nach Aspern Nord. Von 28 Haltestellen wurden sechs neu errichtet. Ein Plus für die Fahrgäste: Die Neubaustrecke entlang den Haltestellen Berresgasse, Scheedgasse, Stemolakgasse, Schukowitzgasse, Aspern Nord/Mayrederbrücke sowie Aspern Nord ist größtenteils unabhängig vom PKW-Verkehr und damit besonders zuverlässig. Fahrgäste können auf gleich drei U-Bahn-Linien (U6, U1, U2) sowie zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien und auch die S-Bahn umsteigen.
Wann wird die Straßenbahnlinie 25 verlängert?
Für die Straßenbahnlinie 25 sollen in mehreren Teilstücken neue Strecken errichtet werden. Von der bestehenden Endstelle Oberdorfstraße in Aspern ist eine Verlängerung bis Aspern Nord in der Seestadt geplant.
