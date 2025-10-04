Investoren balgen sich um letzte Wiener Zinshäuser

Auch die Investoren selbst haben offenbar einen Tunnelblick auf das knappe Angebot: Das Gerangel um die teuren Innenstadt-Häuser führt dort inzwischen zu den niedrigsten Renditen von ganz Wien – mit nur 1,38 bis maximal 2,53 Prozent. Die höchsten Renditen von fast fünf Prozent findet man umgekehrt ausgerechnet in Simmering, wo die besten Lagen immer noch weniger kosten als die billigsten in der Innenstadt. Und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis auch dort das Angebot knapp wird.