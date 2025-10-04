Feueralarm! Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar!

Einsatz für die Feuerwehr am Freitagabend im Tiroler Zillertal. In einem Mehrparteienhaus in Mayrhofen war in der Dachgeschoss-Wohnung aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die betroffene Wohnung ist derzeit aber unbewohnbar.
Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr Mayrhofen zu dem Brand in einem dreistöckigen Mehrparteienhaus alarmiert. Ausgebrochen war dieser in der Dachgeschoss-Wohnung. Die Einsatzkräfte konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen und bereits um 18.45 Uhr „Brand aus“ geben.
Die betroffene Wohnung ist aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar.
Die Ermittler
„Die betroffene Wohnung ist aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die anderen Wohnungen im Gebäude wurden dank des raschen Einschreitens der Feuerwehr nicht in Mitleidenschaft gezogen“, heißt es vonseiten der Polizei.
Brandursache noch völlig unklar
Durch den Brand wurde zum Glück niemand verletzt. Die Ursache ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.
