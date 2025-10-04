Feueralarm! Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar!

Einsatz für die Feuerwehr am Freitagabend im Tiroler Zillertal. In einem Mehrparteienhaus in Mayrhofen war in der Dachgeschoss-Wohnung aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die betroffene Wohnung ist derzeit aber unbewohnbar.