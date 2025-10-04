Brand in Tiefgarage löste Großeinsatz in Bruck aus

Im Einsatz standen die Feuerwehren Bruck an der Mur, Oberaich, Picheldorf und die Betriebsfeuerwehren voestalpine Böhler Edelstahl und Norske Skog mit insgesamt 48 Kräften und neun Fahrzeugen, das Rote Kreuz Bruck an der Mur mit 13 Kräften und fünf Fahrzeugen sowie die Polizei mit vier Beamten und zwei Fahrzeugen und die Stadtwerke Bruck an der Mur. Die genaue Ursache des Brandes muss noch ermittelt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest.