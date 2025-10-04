Brand in Tiefgarage löste Großeinsatz in Bruck aus

In der Nacht auf Samstag kam es in einer Tiefgarage einer Wohnsiedlung in Bruck an der Mur (Steiermark) zu einem Brand. Fünf Feuerwehren und das Rote Kreuz standen im Einsatz. Zwei Personen wurden verletzt.
Gegen ein Uhr morgens in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Einsatzkräfte in Bruck an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) alarmiert. Aus noch unbekannter Ursache brach in einer Tiefgarage in der Oberdorferstraße/Feltensiedlung ein Brand aus, der zu starker Rauchentwicklung führte.
Der Zugang zur Tiefgarage war versperrt und musste von der Feuerwehr zuerst mit einer Rettungskettensäge geöffnet werden, bevor die Kameraden den Brand mithilfe einer Wärmebildkamera lokalisieren konnten. Die starke Hitzeentwicklung erschwerte zudem die folgenden Löscharbeiten, die bis 2.10 Uhr andauerten. Als Brandausbruchsstelle konnte eine Nische in der Tiefgarage lokalisiert werden, in der diverse Elektrogeräte gelagert waren.
Zwei Personen verletzt
Die Feuerwehr durchsuchte auch die angrenzenden Mehrparteienhäuser, da sich der Rauch hier stark verteilte. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in das LKH Leoben gebracht.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Bruck an der Mur, Oberaich, Picheldorf und die Betriebsfeuerwehren voestalpine Böhler Edelstahl und Norske Skog mit insgesamt 48 Kräften und neun Fahrzeugen, das Rote Kreuz Bruck an der Mur mit 13 Kräften und fünf Fahrzeugen sowie die Polizei mit vier Beamten und zwei Fahrzeugen und die Stadtwerke Bruck an der Mur. Die genaue Ursache des Brandes muss noch ermittelt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest.
