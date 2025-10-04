Djokovic: „Traum-Doppeldate“ mit der Nummer eins

Die Tennis-Superstars Novak Djokovic und Aryna Sabalenka pflegen eine gute Freundschaft – vor kurzem gab’s in Griechenland sogar ein Doppeldate.
Aryna Sabalenka und ihr Freund Georgios Frangulis sowie Novak Djokovic und seine Frau Jelena posieren für Fotos und strahlen in die Kamera. „Traum-Doppeldate“, schreibt Sabalenka, die Nummer eins der Tennis-Welt, via Instagram.
Es scheint also ein gelungener Abend in Griechenland gewesen zu sein. Das Netz ist jedenfalls begeistert, innerhalb von 24 Stunden hatte das Foto mehr als 300.000 Likes.
„Sie interessiert sich nur für Sabalenka“
Nicht nur Djokovic, auch seine achtjährige Tochter Tara ist ein Fan von Sabalenka. „Ihr Liebling ist Sabalenka. Sie interessiert sich nur für Sabalenka“, hatte der Weltranglisten-Fünfte vor wenigen Monaten verraten.
Djokovic gewinnt Duell der Routiniers
Djokovic besiegte am Freitag in Shanghai im Duell der Tennis-Routiniers den Kroaten Marin Cilic mit 7:6(2) und 6:4. Sein nächster Gegner ist der Deutsche Yannick Hanfmann.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.