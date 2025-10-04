Vorteilswelt
Quartett strahlt

Djokovic: „Traum-Doppeldate“ mit der Nummer eins

Tennis
04.10.2025 08:09
Novak Djokovic und Aryna Sabalenka haben ihr Doppeldate offenbar genossen.
Novak Djokovic und Aryna Sabalenka haben ihr Doppeldate offenbar genossen.(Bild: Krone KREATIV/AFP/JADE GAO, instagram.com/arynasabalenka)

Die Tennis-Superstars Novak Djokovic und Aryna Sabalenka pflegen eine gute Freundschaft – vor kurzem gab’s in Griechenland sogar ein Doppeldate.

Aryna Sabalenka und ihr Freund Georgios Frangulis sowie Novak Djokovic und seine Frau Jelena posieren für Fotos und strahlen in die Kamera. „Traum-Doppeldate“, schreibt Sabalenka, die Nummer eins der Tennis-Welt, via Instagram.

Es scheint also ein gelungener Abend in Griechenland gewesen zu sein. Das Netz ist jedenfalls begeistert, innerhalb von 24 Stunden hatte das Foto mehr als 300.000 Likes.

„Sie interessiert sich nur für Sabalenka“
Nicht nur Djokovic, auch seine achtjährige Tochter Tara ist ein Fan von Sabalenka. „Ihr Liebling ist Sabalenka. Sie interessiert sich nur für Sabalenka“, hatte der Weltranglisten-Fünfte vor wenigen Monaten verraten.

Djokovic gewinnt Duell der Routiniers
Djokovic besiegte am Freitag in Shanghai im Duell der Tennis-Routiniers den Kroaten Marin Cilic mit 7:6(2) und 6:4. Sein nächster Gegner ist der Deutsche Yannick Hanfmann.

