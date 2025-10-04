Welttierschutztag zwischen Leid und Hoffnung

Negativ: Die Verkaufszahlen sind alarmierend – und das Leid dahinter ebenso. Jährlich werden in Österreich rund 72.000 Welpen angeschafft. Auf den ersten Blick klingt das nach echter Tierliebe. Doch bei mehr als 50.000 Welpen ist die Herkunft ungeklärt. Viele stammen aus skrupellosen Quellen der sogenannten „Welpenmafia“ oder von Züchtern, die ihre Tiere nicht ordnungsgemäß registrieren. Diese Tiere sind nicht nur häufig krank, sondern entziehen dem Staat auch erhebliche Steuereinnahmen.

Positiv: Länder wie Norwegen preschen vor und haben die Zucht sowie den Handel von Rassen wie dem King-Charles-Spaniel mit krankhaften Qualzuchtmerkmalen verboten.