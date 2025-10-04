Suche auf krone.at führte auf die richtige Spur

Um 3 Uhr angeläutet

Einen am Mittwochnachmittag auf krone.at veröffentlichten Suchaufruf las Henriette Koch, die in der Linzer Schubertstraße wohnt. Bei der 67-Jährigen hatte bereits um 3 Uhr früh eine verwirrt wirkende Frau geklingelt, die nach einer Mieterin fragte. „Sie meinte, sie gehört da her. Das konnte ich aber ausschließen, weil ich selbst seit 40 Jahren hier lebe.“ Als gegen 16.30 Uhr dann dieselbe Frau erneut anläutete, alarmierte Koch die Polizei. „Ich hab’ den Beamten erklärt, dass im Neuromed Campus eine Dame abgeht, die das vielleicht sein könnte.“