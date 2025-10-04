Vorteilswelt
Abgängige Frau

Suche auf krone.at führte auf die richtige Spur

Oberösterreich
04.10.2025 08:00
Die Frau war aus dem Neuromed Campus abgängig.
Die Frau war aus dem Neuromed Campus abgängig.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Eine demenzkranke 62-Jährige war eineinhalb Tage lang verschwunden, nachdem sie in einem unbeobachteten Moment aus dem Neuromed Campus Linz fortgegangen war. Nachdem die Patientin am nächsten Tag an der Wohnungstür einer Linzerin geläutet hatte, kombinierte die Mieterin richtig. Denn sie hatte zuvor auf krone.at gelesen, dass nach einer kranken Frau gesucht wird.

„Wir sind Frau Koch extrem dankbar, dass sie richtig kombiniert und reagiert hat. Dank ihr konnte meine Mutter zurück auf die Station im Neuromed Campus gebracht werden“, sagt Nadine E., Tochter der demenzkranken Klaudia E., die eineinhalb Tage aus der Nervenklinik Linz abgängig war.

Klaudia E. (62) war abgängig.
Klaudia E. (62) war abgängig.(Bild: Privat)

Aus Krankenhaus verschwunden
Die 62-Jährige war zuletzt am Dienstagvormittag dort gesehen worden. Danach fehlte von ihr jede Spur. Wo sie sich in den folgenden Stunden überall aufgehalten hatte, ist unklar. Die schwer kranke Frau führte weder Geld noch ein Handy bei sich.

Spürhunde und ein Helikopter standen im Einsatz, doch die Suche blieb erfolglos. „Wir waren schon sehr besorgt“, sagt Nadine E., die schließlich auch die „Krone“ um Mithilfe bat.

Henriette Koch handelte richtig.
Henriette Koch handelte richtig.(Bild: Koch, Krone KREATIV)

Um 3 Uhr angeläutet
Einen am Mittwochnachmittag auf krone.at veröffentlichten Suchaufruf las Henriette Koch, die in der Linzer Schubertstraße wohnt. Bei der 67-Jährigen hatte bereits um 3 Uhr früh eine verwirrt wirkende Frau geklingelt, die nach einer Mieterin fragte. „Sie meinte, sie gehört da her. Das konnte ich aber ausschließen, weil ich selbst seit 40 Jahren hier lebe.“ Als gegen 16.30 Uhr dann dieselbe Frau erneut anläutete, alarmierte Koch die Polizei. „Ich hab’ den Beamten erklärt, dass im Neuromed Campus eine Dame abgeht, die das vielleicht sein könnte.“

Eine Vermutung, die sich bestätigte: Klaudia E. war leicht unterkühlt, sonst aber wohlauf. Koch: „Ich bin sehr froh, dass alles so gut ausgegangen ist.“

