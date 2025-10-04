Tabellenführer aus Kärnten beim Supercup-Sieger

Man hätte vor der HLA Meisterliga Saison mit viel gerechnet. Aber wohl nicht, dass der SC Ferlach nach vier Spieltagen von der Tabellenspitze lacht. Der amtierende Supercup-Sieger aus Schwaz empfängt heute Abend die Kärntner in der Osthalle in Tirol. Auf krone.tv sehen Sie das Spiel live ab 18:25 Uhr, sowie im Live-Stream auf sportkrone.at.