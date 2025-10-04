Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rückschlag für Vienna

Frust nach Derby-Pleite: „Das war gar nichts!“

2. Liga
04.10.2025 07:26
Hans Kleer
Hans Kleer(Bild: GEPA)

Die Vienna verlor das Derby in der 2. Liga gegen den FAC mit 0:2. Coach Hans Kleer war frustriert: „Das war gar nichts!“

0 Kommentare

Vor Anpfiff gab’s auch auf höchster Vienna-Ebene viel Vorfreude. „Das ist ein tolles Derby“, fand Präsident Kurt Svoboda. „Wir wollen unserem Ziel, aufzusteigen, wieder etwas näherkommen. Das Team ist zusammengerückt – da hat Hans erste positive Zeichen gesetzt.“

Besagter Hans ist Neo-Trainer Kleer, der gegen Ex-Verein FAC den Schwung vom Zweitliga-Sieg gegen Kapfenberg mitnehmen wollte. Allerdings: Die erste Halbzeit war zerfahren und führte zu einer Spitalsfahrt! Ungar blieb nach einer „Schere“ von Bitsche mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, musste mit der Barre vom Feld getragen und ins „Böhler“ gebracht werden. Verdacht auf Wadenbeinbruch. Chancen? Susso, für Ungar gekommen, zweimal per Kopf. Beim FAC verzog Eghosa knapp.

(Bild: GEPA)

Nach einer Stunde war’s mit einem Torjubel soweit: Glavan traf – aus abseitsverdächtiger Position – ins kurze Eck zum 1:0 für die Gäste. Freute auch Trainer Sinan Bytyqi, der gefordert hatte: „Wir müssen effizienter als zuletzt sein, uns mit Toren belohnen.“ Wäre gleich darauf auch Gabbichler gelungen. Der Joker, davor mit einem zu zentralen Abschluss, setzte den Ball an die Stange. Dafür traf dann nach blau-gelbem Abwehrgetümmel Untergrabner zum 2:0 für den FAC. Das war der Endstand, die Floridsdorfer sind seit 17 Jahren auf der Hohen Warte unbesiegt. „Wir haben den Matchplan sehr gut umgesetzt“, so Torschütze Marco Untergrabner. „Wir haben gegen einen Titelfavoriten gezeigt, dass wir besser sind.“

Und Kleer? „Bei uns waren alle Grundtugenden nicht vorhanden. Wir haben nur reagiert. Das war gar nichts.“ Dabei war Boss Svoboda vor Anpfiff so positiv gestimmt ...

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kapfenberg
Frust
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
237.526 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
190.490 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
183.385 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1113 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
838 mal kommentiert
Mehr 2. Liga
Rückschlag für Vienna
Frust nach Derby-Pleite: „Das war gar nichts!“
Luka Sandmayr
Violettes Urgestein: „Kein großer Unterschied“
Elfmeter verschossen
Liefering vergibt in letzter Sekunde den Sieg
Frischer Wind
Neue Generation talentierter Austrianer ist bereit
Krone Plus Logo
Benedict Scharner
Sohn von Ex-Teamspieler will bei Liefering glänzen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf