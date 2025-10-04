Frust nach Derby-Pleite: „Das war gar nichts!“

Die Vienna verlor das Derby in der 2. Liga gegen den FAC mit 0:2. Coach Hans Kleer war frustriert: „Das war gar nichts!“
Vor Anpfiff gab’s auch auf höchster Vienna-Ebene viel Vorfreude. „Das ist ein tolles Derby“, fand Präsident Kurt Svoboda. „Wir wollen unserem Ziel, aufzusteigen, wieder etwas näherkommen. Das Team ist zusammengerückt – da hat Hans erste positive Zeichen gesetzt.“
Besagter Hans ist Neo-Trainer Kleer, der gegen Ex-Verein FAC den Schwung vom Zweitliga-Sieg gegen Kapfenberg mitnehmen wollte. Allerdings: Die erste Halbzeit war zerfahren und führte zu einer Spitalsfahrt! Ungar blieb nach einer „Schere“ von Bitsche mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, musste mit der Barre vom Feld getragen und ins „Böhler“ gebracht werden. Verdacht auf Wadenbeinbruch. Chancen? Susso, für Ungar gekommen, zweimal per Kopf. Beim FAC verzog Eghosa knapp.
Nach einer Stunde war’s mit einem Torjubel soweit: Glavan traf – aus abseitsverdächtiger Position – ins kurze Eck zum 1:0 für die Gäste. Freute auch Trainer Sinan Bytyqi, der gefordert hatte: „Wir müssen effizienter als zuletzt sein, uns mit Toren belohnen.“ Wäre gleich darauf auch Gabbichler gelungen. Der Joker, davor mit einem zu zentralen Abschluss, setzte den Ball an die Stange. Dafür traf dann nach blau-gelbem Abwehrgetümmel Untergrabner zum 2:0 für den FAC. Das war der Endstand, die Floridsdorfer sind seit 17 Jahren auf der Hohen Warte unbesiegt. „Wir haben den Matchplan sehr gut umgesetzt“, so Torschütze Marco Untergrabner. „Wir haben gegen einen Titelfavoriten gezeigt, dass wir besser sind.“
Und Kleer? „Bei uns waren alle Grundtugenden nicht vorhanden. Wir haben nur reagiert. Das war gar nichts.“ Dabei war Boss Svoboda vor Anpfiff so positiv gestimmt ...
Kommentare
