Frust nach Derby-Pleite: „Das war gar nichts!“

Nach einer Stunde war’s mit einem Torjubel soweit: Glavan traf – aus abseitsverdächtiger Position – ins kurze Eck zum 1:0 für die Gäste. Freute auch Trainer Sinan Bytyqi, der gefordert hatte: „Wir müssen effizienter als zuletzt sein, uns mit Toren belohnen.“ Wäre gleich darauf auch Gabbichler gelungen. Der Joker, davor mit einem zu zentralen Abschluss, setzte den Ball an die Stange. Dafür traf dann nach blau-gelbem Abwehrgetümmel Untergrabner zum 2:0 für den FAC. Das war der Endstand, die Floridsdorfer sind seit 17 Jahren auf der Hohen Warte unbesiegt. „Wir haben den Matchplan sehr gut umgesetzt“, so Torschütze Marco Untergrabner. „Wir haben gegen einen Titelfavoriten gezeigt, dass wir besser sind.“