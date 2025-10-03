Zidanes Sohn erstmals in Nationalteamkader berufen

Luca Zidane, Sohn von Frankreichs Fußballikone Zinedine Zidane, spielt ab sofort für das algerische Nationalteam. Der 27-jährige Tormann wurde von Teamchef Vladimir Petkovic für die WM-Qualifikationspartien am 9. Oktober gegen Somalia und am 14. Oktober gegen Uganda einberufen, kurz nachdem es von der FIFA grünes Licht für den Nationenwechsel gegeben hatte.
Zidane junior war bis zur U20 für Frankreich im Einsatz, aufgrund der Herkunft seiner Großeltern väterlicherseits ist er auch für Algerien spielberechtigt. Zinedine Zidane absolvierte 108 Länderspiele für Frankreich und gewann dabei 1998 den WM- und 2000 den EM-Titel. Sollten die Algerier eines der bevorstehenden zwei Spiele gewinnen, wären sie fix für die WM 2026 in Nordamerika qualifiziert.
