Wirbel um WM-Drohung: FIFA bremst jetzt Trump ein

„... dann ziehen wir in eine andere Stadt“

Die elf US-Gastgeberstädte sind Seattle, San Francisco, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, New York/New Jersey und Philadelphia. „Wenn ich denke, dass es nicht sicher ist, ziehen wir in eine andere Stadt, absolut“, sagte Trump, der einen betont guten Draht zu FIFA-Präsident Gianni Infantino pflegt. „Wenn ich denke, dass es nicht sicher ist, werden wir sie (die WM) aus dieser Stadt verlegen.“ Er hoffe aber, dass das nicht passieren werde. Trump beklagt immer wieder angeblich ausufernde Kriminalität in Städten, die von Demokraten regiert werden.