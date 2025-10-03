Vorteilswelt
Frischer Wind

Neue Generation talentierter Austrianer ist bereit

2. Liga
03.10.2025 12:21
Die Young Violets überzeugen auch in der zweiten Liga.
Die Young Violets überzeugen auch in der zweiten Liga.(Bild: GEPA)

Nach einem Horrorstart in die neue Spielzeit ist in Favoriten die Welt so langsam wieder in Ordnung. Nicht nur der Derbysieg vergangene Woche sorgt bei der Austria für Grund zur Freude. Auch die jungen Veilchen gelten in der zweiten Liga im Moment als das Team der Stunde. Eine neue Generation Austrianer drängt sich auf ...

0 Kommentare

Die Ausbildung junger Talente ist für die finanziell angeschlagene Austria eine große Chance, Spieler für die eigene Mannschaft zu entwickeln und später große Transfererlöse zu erzielen. Nach dem Aufstieg der jungen Austrianer und dem Meistertitel der U18 vergangene Saison, ist der gelungene Zweitligastart, die Young Violets bleiben erster St. Pölten-Verfolger, ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Austria.

Trainer Maximilian Uhlig steht mit seiner Mannschaft aktuell auf dem zweiten Platz.
Trainer Maximilian Uhlig steht mit seiner Mannschaft aktuell auf dem zweiten Platz.(Bild: GEPA)

Marktwert wurde verdoppelt
Diese Entwicklung bestätigt jetzt auch „transfermarkt.de“: 18 (!) Akteure im Kader der jungen Veilchen dürfen sich über einen gesteigerten Marktwert freuen. Im Vergleich: Bei der zweiten Mannschaft von Stadtrivale Rapid schafften es „nur“ fünf Spieler ihren Marktpreis zu erhöhen. Wurde der Wert der jungen Veilchen zu Saisonbeginn noch auf 3,04 Millionen Euro taxiert, verdoppelte sich dieser jetzt auf rund 6,4 Millionen Euro.

Vor allem die Entwicklung von den beiden Shootingstars Sanel Saljic und Dejan Radonjic, die sich in der Kampfmannschaft einen Stammplatz erkämpften, zeigt die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Austria. Saljic (700.000 €) und Radonjic (500.000 €), die beide zu Saisonbeginn noch zum Kader der Zweitligamannschaft gehörten, konnten ihren Marktwert jeweils mehr als verdoppeln. Viele weitere junge Talente, die dieses Jahr ihre ersten Profispiele bei den jungen Veilchen absolvierten, können sich jetzt über ihren ersten Marktwert freuen.

Sanel Saljic ist einer der Senkrechtstarter bei der Austria.
Sanel Saljic ist einer der Senkrechtstarter bei der Austria.(Bild: GEPA)

Positiver Blick in die Zukunft
Zu den größten Gewinnern der bisherigen Zweitligasaison gehören Torhüter Kenan Jusic (200.000 €) und die beiden Abwehrspieler Ifeanyi Ndukwe (450.000 €) und Matteo Schablas (300.000 €). Auch wenn die Aussagekraft dieser Marktwerte oft infrage gestellt wird, ist die positive Entwicklung klar zu erkennen und ein Fingerzeig Richtung Klub und Fans der Austria: Die neue Generation steht bereits in den Startlöchern.

Die nächste Möglichkeit, sich durch weitere starke Leistungen für den Bundesligakader zu empfehlen, haben die jungen Kicker bereits diesen Samstag (14:30 Uhr), wenn man auswärts auf Austria Lustenau trifft.

Porträt von Lorenz Rusch
Lorenz Rusch
