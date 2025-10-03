Neue Generation talentierter Austrianer ist bereit

Vor allem die Entwicklung von den beiden Shootingstars Sanel Saljic und Dejan Radonjic, die sich in der Kampfmannschaft einen Stammplatz erkämpften, zeigt die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Austria. Saljic (700.000 €) und Radonjic (500.000 €), die beide zu Saisonbeginn noch zum Kader der Zweitligamannschaft gehörten, konnten ihren Marktwert jeweils mehr als verdoppeln. Viele weitere junge Talente, die dieses Jahr ihre ersten Profispiele bei den jungen Veilchen absolvierten, können sich jetzt über ihren ersten Marktwert freuen.