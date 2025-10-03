RB-Rückkehr? „Wäre perfekter Teamkollege für Max!“

Eigentlich galt Nachwuchsfahrer Isack Hadjar (Racing Bulls) als Favorit für das freie Cockpit neben Max Verstappen. Eine Beförderung des Rookies wäre jedoch mit Risiko verbunden, was auch Red-Bull-Berater Helmut Marko bewusst sein dürfte. Laut „motorsport.com” gibt es daher Überlegungen, stattdessen auf Alexander Albon zu setzen. Es soll bereits Kontakt geben.