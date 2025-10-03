Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lauda-Sohn schwärmt:

RB-Rückkehr? „Wäre perfekter Teamkollege für Max!“

Formel 1
03.10.2025 12:01
Kehrt Alexander Albon zu Red Bull zurück?
Kehrt Alexander Albon zu Red Bull zurück?(Bild: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)

Die Formel-1-Gerüchteküche brodelt: Holt Red Bull Williams-Pilot Alexander Albon zurück? „Er wäre der perfekte Teamkollege für Max Verstappen, die beiden wären ein super Team“, legt sich Mathias Lauda fest.

0 Kommentare

Eigentlich galt Nachwuchsfahrer Isack Hadjar (Racing Bulls) als Favorit für das freie Cockpit neben Max Verstappen. Eine Beförderung des Rookies wäre jedoch mit Risiko verbunden, was auch Red-Bull-Berater Helmut Marko bewusst sein dürfte. Laut „motorsport.com” gibt es daher Überlegungen, stattdessen auf Alexander Albon zu setzen. Es soll bereits Kontakt geben.

Bekommt Max Verstappen (re.) ab 2026 einen neuen Teamkollegen?
Bekommt Max Verstappen (re.) ab 2026 einen neuen Teamkollegen?(Bild: GEPA)

„Das würde total Sinn machen“, meint ServusTV-Experte Mathias Lauda, als er am Rande des ersten Singapur-Trainings auf das Gerücht angesprochen wurde. Albon sei „mittlerweile ein Topfahrer mit sehr viel Erfahrung“, schwärmt der Sohn von Formel-1-Legende Niki Lauda.

Mathias Lauda
Mathias Lauda(Bild: ServusTV/Markus Berger)

Schon einmal hatte sich Albon bei Red Bull dem internen Duell mit Verstappen stellen müssen – und verlor deutlich. Nach schwachen Leistungen wurde er 2020 zum Testfahrer degradiert, ehe er 2022 bei Williams ein starkes Comeback feierte.

Lesen Sie auch:
Fernando Alonso (li.) fuhr im ersten Singapur-Training die schnellste Zeit.
Formel 1 in Singapur
Norris setzt erste Bestmarke, Probleme bei Albon
03.10.2025
Kontakt aufgenommen
Formel 1: Überraschender Wechsel bei Red Bull?
01.10.2025

Gibt’s eine Ausstiegsklausel?
„Mit Max hat er einen harten Teamkollegen“, unterstreicht auch Mathias Lauda. Dennoch ist er vom Können des 29-jährigen Thailänders überzeugt. Albon hat jedoch noch einen gültigen Vertrag bei Williams. „Ob er eine Ausstiegsklausel hat, das wissen wir nicht“, so Lauda.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
235.503 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
210.850 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
179.946 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
839 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
770 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
769 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf