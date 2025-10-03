RB-Rückkehr? „Wäre perfekter Teamkollege für Max!“

Die Formel-1-Gerüchteküche brodelt: Holt Red Bull Williams-Pilot Alexander Albon zurück? „Er wäre der perfekte Teamkollege für Max Verstappen, die beiden wären ein super Team“, legt sich Mathias Lauda fest.
Eigentlich galt Nachwuchsfahrer Isack Hadjar (Racing Bulls) als Favorit für das freie Cockpit neben Max Verstappen. Eine Beförderung des Rookies wäre jedoch mit Risiko verbunden, was auch Red-Bull-Berater Helmut Marko bewusst sein dürfte. Laut „motorsport.com” gibt es daher Überlegungen, stattdessen auf Alexander Albon zu setzen. Es soll bereits Kontakt geben.
„Das würde total Sinn machen“, meint ServusTV-Experte Mathias Lauda, als er am Rande des ersten Singapur-Trainings auf das Gerücht angesprochen wurde. Albon sei „mittlerweile ein Topfahrer mit sehr viel Erfahrung“, schwärmt der Sohn von Formel-1-Legende Niki Lauda.
Schon einmal hatte sich Albon bei Red Bull dem internen Duell mit Verstappen stellen müssen – und verlor deutlich. Nach schwachen Leistungen wurde er 2020 zum Testfahrer degradiert, ehe er 2022 bei Williams ein starkes Comeback feierte.
Gibt’s eine Ausstiegsklausel?
„Mit Max hat er einen harten Teamkollegen“, unterstreicht auch Mathias Lauda. Dennoch ist er vom Können des 29-jährigen Thailänders überzeugt. Albon hat jedoch noch einen gültigen Vertrag bei Williams. „Ob er eine Ausstiegsklausel hat, das wissen wir nicht“, so Lauda.
