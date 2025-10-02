Ryanair-Boss sauer auf EU: „Drohnen abschießen!“

Im Interview mit „Politico“ zeigte sich O’Leary enttäuscht von der EU-Führung. Er verwies auf wiederholte Drohnenvorfälle in Polen und Dänemark: „Unsere Operationen wurden vor drei Wochen gestört, als Drohnen über Polen flogen und die Flughäfen für vier Stunden geschlossen wurden“, so der Ryanair-Chef. In Dänemark hätten ähnliche Drohnenflüge zu zwei Stunden Unterbrechungen an den Flughäfen Kopenhagen und Aalborg geführt.