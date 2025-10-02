Imposanter Lauf als Start in ein neues Polit-Leben

Sportlich ging es für „Powerfrau“ Jasmin Puchwein von Neudörfl bis Wald am Schoberpass, politisch von Hans Peter Doskozil zu Max Lercher.
Jasmin Puchwein sucht stets die Herausforderung. Hoch motiviert hatte sie im Jänner noch als Geschäftsführerin der SPÖ Burgenland die Landtagswahl bravourös gemeistert: „Hans Peter Doskozil konnte als Spitzenkandidat mit 46,5 Prozent parteiübergreifend das beste Wahlergebnis aller Bundesländer erzielen“, durfte die standhafte Leiterin des Wahlkampfes 2025 jubeln.
Bekannt für Agilität
Jetzt ist die gebürtige Steirerin in ihre Heimat zurückgekehrt und hat die Aufgabe als Kommunikationschefin der steirischen Sozialdemokratie übernommen. Die konditionsstarke Allrounderin ist für ihr Engagement und ihre Agilität weithin bekannt – sowohl bei der Arbeit als auch auf Bergtouren zu den imposantesten Gipfeln Österreichs. Die mutige, tatkräftige Frau wagte sich bereits auf steile Felswände in schwindelerregenden Höhen, in die harte Polit-Realität brachte sie herzhaften Schwung mit.
Zu Hans Peter Doskozil hatte der berufliche Weg die 1991 geborene Zahnarztassistentin und Berufssoldatin im März 2017 geführt, der frühere Landespolizeidirektor zog damals als Verteidigungsminister in Österreich die Fäden. Genau zwei Jahre später ist die Steirerin zu seiner Angelobung als Landeshauptmann ins Burgenland gekommen – und geblieben.
„Bewusste, kurze Auszeit“
Seither stand sie ihm in unterschiedlichen Funktionen zur Seite, zuletzt als SPÖ-Landesgeschäftsführerin. Abrupt kam der Szenenwechsel, als Puchwein Ende Mai überraschend ihre Funktion zurückgelegt hat und sich neuen Aufgaben stellen wollte: „Ich freue mich auf eine bewusste, kurze Auszeit und darauf, diese Zeit mit meiner Familie zu verbringen.“
Jetzt ließ Puchwein sportlich aufhorchen. In vier Tagen wollte die Hobby-Läuferin mehr als 200 Kilometer von Neudörfl bis zu ihrem Elternhaus in Wald am Schoberpass zurücklegen, 4000 Höhenmeter inbegriffen. Gleich am ersten Tag schaffte sie 70 Kilometer und 1700 Höhenmeter. „Ich habe diese Anstrengungen prompt mit wilden Knieschmerzen bezahlt. Doch am Ende ging alles gut aus“, freut sie sich.
Wechsel in die Steiermark
In der Steiermark koordiniert Puchwein nun die gesamte Kommunikation der Landes-SPÖ und des Landtagsklubs: „Ich bin stolz, ab sofort für eine neue Sozialdemokratie in meiner Heimat arbeiten zu dürfen. Die klare Wahl von Max Lercher durch die Mitglieder ist die Chance für authentische, bodenständige Politik.“
