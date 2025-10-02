Imposanter Lauf als Start in ein neues Polit-Leben

Bekannt für Agilität

Jetzt ist die gebürtige Steirerin in ihre Heimat zurückgekehrt und hat die Aufgabe als Kommunikationschefin der steirischen Sozialdemokratie übernommen. Die konditionsstarke Allrounderin ist für ihr Engagement und ihre Agilität weithin bekannt – sowohl bei der Arbeit als auch auf Bergtouren zu den imposantesten Gipfeln Österreichs. Die mutige, tatkräftige Frau wagte sich bereits auf steile Felswände in schwindelerregenden Höhen, in die harte Polit-Realität brachte sie herzhaften Schwung mit.