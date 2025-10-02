Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein kühles Dunkles

Trinken (und dann reden?) wie ein Bürgermeister!

Burgenland
02.10.2025 09:00

Vor einem Jahr wurde es zum ersten Mal – eigentlich als Gag zur Hochzeit vom Golser Gemeindeoberhaupt – gebraut. Jetzt ist das Bürgermeisterbier 2.0 auf dem Markt. 

0 Kommentare

Am Tag des Bieres, also am 1. August luden Golser Bier Chef Markus Sautner und Bürgermeister Kilian Brandstätter zum „Braufrühstück“.

Medienwirksam wurde dabei die „Hopfengabe“ für das Golser Bürgermeisterbier vollbracht, danach gab es eine Führung durch die Brauerei und anschließend traf man sich bei Weißbier und -wurst zum gemütlichen Plaudern.

Jetzt ein Monat später ist das Bürgermeisterbier 2.0 auf dem Markt. Und sowohl Markus Sautner als auch das Golser Gemeindeoberhaupt sind damit mehr als zufrieden. „Es ist süffig und schmeckt einfach nach mehr“, schmunzeln die beiden. Zu bekommen ist es derzeit in Supermärkten von selbstständigen Kaufleuten.

Markus Sautner (li.) mit Kilian Brandstätter (re.)
Markus Sautner (li.) mit Kilian Brandstätter (re.)(Bild: Reinhard Franz Rovny)

„Geplant war eine Zweitauflage zwar nicht, aber nachdem das Bier so gut geschmeckt hat und viele Fans hatte, haben wir die zweite Runde bereitgemacht“, schmunzelt Markus Sautner.

Bei der Erstauflage hieß es, man wolle das Bier bis Ostern des nächsten Jahres verkauft haben. Tatsächlich war es viel früher, nämlich bereits zu Weihnachten, ausgetrunken.

Natürlich hofft man, dass die Limited Edition auch diesmal wieder so schnell vergriffen ist. Denn: Das beste Bier ist das ausgetrunkene Bier! Da sind sich wohl alle einig.

Bürgermeister-Bio-Bier. Prost!
Bürgermeister-Bio-Bier. Prost!(Bild: Charlotte Titz)
Wo eines ist, da verstecken sich meistens noch mehr! Zum Wohle!
Wo eines ist, da verstecken sich meistens noch mehr! Zum Wohle!(Bild: Charlotte Titz)

Ob es im kommenden Jahr dann wieder Nachschub geben wird? Markus Sautner und Kilian Brandstätter zucken die Schultern. „Wir werden sehen, wie die heurige Edition ankommt. Wenn sie schmeckt und die Leute sich dann auch 2026 wie ein Bürgermeister fühlen möchten, dann werden wir überlegen, ob wir das Bürgermeisterbier 3.0 in Angriff nehmen“, lachen die beiden. Na denn: Prost, auf einen guten Absatz! 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
6° / 12°
Symbol wolkig
Güssing
5° / 12°
Symbol wolkig
Mattersburg
6° / 11°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
5° / 12°
Symbol heiter
Oberpullendorf
7° / 11°
Symbol wolkig

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
256.384 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
224.509 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
179.268 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1714 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1339 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1161 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
225 Stellen betroffen
Warum Autozulieferer Jobabbau auf 2026 verschiebt
Ärger um FP-Politiker
Ausschuss rät jetzt zu Aufhebung der Immunität
Um 11 Millionen €
Raika-Zentrale an die Landesholding verkauft
Bianca Babanitz
Eine Überfliegerin auf dem Weg nach ganz weit oben
Nach der Festnahme
27-Jähriger flüchtete von Polizeiinspektion
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf