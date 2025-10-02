Trinken (und dann reden?) wie ein Bürgermeister!

Vor einem Jahr wurde es zum ersten Mal – eigentlich als Gag zur Hochzeit vom Golser Gemeindeoberhaupt – gebraut. Jetzt ist das Bürgermeisterbier 2.0 auf dem Markt.
Am Tag des Bieres, also am 1. August luden Golser Bier Chef Markus Sautner und Bürgermeister Kilian Brandstätter zum „Braufrühstück“.
Medienwirksam wurde dabei die „Hopfengabe“ für das Golser Bürgermeisterbier vollbracht, danach gab es eine Führung durch die Brauerei und anschließend traf man sich bei Weißbier und -wurst zum gemütlichen Plaudern.
Jetzt ein Monat später ist das Bürgermeisterbier 2.0 auf dem Markt. Und sowohl Markus Sautner als auch das Golser Gemeindeoberhaupt sind damit mehr als zufrieden. „Es ist süffig und schmeckt einfach nach mehr“, schmunzeln die beiden. Zu bekommen ist es derzeit in Supermärkten von selbstständigen Kaufleuten.
„Geplant war eine Zweitauflage zwar nicht, aber nachdem das Bier so gut geschmeckt hat und viele Fans hatte, haben wir die zweite Runde bereitgemacht“, schmunzelt Markus Sautner.
Bei der Erstauflage hieß es, man wolle das Bier bis Ostern des nächsten Jahres verkauft haben. Tatsächlich war es viel früher, nämlich bereits zu Weihnachten, ausgetrunken.
Natürlich hofft man, dass die Limited Edition auch diesmal wieder so schnell vergriffen ist. Denn: Das beste Bier ist das ausgetrunkene Bier! Da sind sich wohl alle einig.
Ob es im kommenden Jahr dann wieder Nachschub geben wird? Markus Sautner und Kilian Brandstätter zucken die Schultern. „Wir werden sehen, wie die heurige Edition ankommt. Wenn sie schmeckt und die Leute sich dann auch 2026 wie ein Bürgermeister fühlen möchten, dann werden wir überlegen, ob wir das Bürgermeisterbier 3.0 in Angriff nehmen“, lachen die beiden. Na denn: Prost, auf einen guten Absatz!
