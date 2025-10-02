„Eine fatale Vergabepraxis um den MCI-Neubau“

Nach dem Bericht über das Gutachten von Breitenfeld Rechtsanwälte zum MCI-Neubau meldet sich Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger zu Wort. „Die Landesregierung hat aus unzähligen Fehlern in der Vergangenheit nichts gelernt“, meint er.
„Das Gutachten von Breitenfeld Rechtsanwälte entlarvt schonungslos die MCI-Pläne der Tiroler Landesregierung: Eine Adaptierung der ehemaligen Hauptpost ist kein Mietobjekt mehr, sondern ein öffentlicher Bauauftrag – eindeutig ausschreibungspflichtig. Das Land riskiert damit Rechts- und Vergaberechtsverstöße sowie irreversible Finanzlasten durch potenziell unzulässige Beihilfen, sollten private Investoren privilegiert werden“, reagiert der Tiroler FP-Obmann LA Markus Abwerzger auf Medienberichte – auch die „Krone“ berichtete.
„Landesregierung hat nichts gelernt!“
Er spricht von einem „verantwortungslosen juristischen Hasard-Spiel“, das umgehend auf Schiene gebracht werden müsse: „Es ist unglaublich, wie dilettantisch hier mittlerweile agiert wird. Die Landesregierung scheint aus den unzähligen Fehlern der Vergangenheit bei öffentlichen Bauvorhaben nichts gelernt!“
