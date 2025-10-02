„Eine fatale Vergabepraxis um den MCI-Neubau“

„Landesregierung hat nichts gelernt!“

Er spricht von einem „verantwortungslosen juristischen Hasard-Spiel“, das umgehend auf Schiene gebracht werden müsse: „Es ist unglaublich, wie dilettantisch hier mittlerweile agiert wird. Die Landesregierung scheint aus den unzähligen Fehlern der Vergangenheit bei öffentlichen Bauvorhaben nichts gelernt!“