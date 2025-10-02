Mann navigiert Autowrack durch dichten Verkehr

In Jhelum, Pakistan, hat ein Autofahrer für Aufsehen gesorgt: Ein völlig zerstörtes Auto bewegt sich trotz zertrümmerter Frontscheibe, verbogener Karosserie und fehlender Teile noch durch den dichten Stadtverkehr. Das virale Video zeigt den Mann, wie er ungerührt Hupen, Überholmanöver und enge Gassen meistert – ob er sein Ziel erreicht hat, ist allerdings unbekannt.