Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hauptsache, es fährt“

Mann navigiert Autowrack durch dichten Verkehr

Viral
02.10.2025 14:09

In Jhelum, Pakistan, hat ein Autofahrer für Aufsehen gesorgt: Ein völlig zerstörtes Auto bewegt sich trotz zertrümmerter Frontscheibe, verbogener Karosserie und fehlender Teile noch durch den dichten Stadtverkehr. Das virale Video zeigt den Mann, wie er ungerührt Hupen, Überholmanöver und enge Gassen meistert – ob er sein Ziel erreicht hat, ist allerdings unbekannt.

0 Kommentare

Das Video wurde offenbar von einem Passanten mit dem Smartphone aufgenommen und verbreitet sich seither rasant auf TikTok, X (ehemals Twitter) und Instagram. Nutzer reagieren mit Staunen und Humor: Kommentare wie „Hauptsache, es fährt!“ oder „Pakistans Version von Mad Max“ unterstreichen die Absurdität der Szene.

Unglaublich, dass sich dieses Fahrzeug überhaupt noch vorwärts bewegen lässt.
Unglaublich, dass sich dieses Fahrzeug überhaupt noch vorwärts bewegen lässt.(Bild: kameraOne)

Stadt bekannt für „kontrolliertes Chaos“
Jhelum, eine Stadt in der Provinz Punjab mit über 200.000 Einwohnern, ist bekannt für sein „kontrolliertes Chaos“: Enge Straßen, zahlreiche Motorräder, Rickshaws und lockere Verkehrsregeln prägen den Alltag. In Pakistan sind solche Szenen nicht ungewöhnlich – dennoch sind die neuesten Aufnahmen selbst für diese Verhältnisse aufsehenerregend.

Solche „fahrenden Wracks“ sind in Pakistan kein Einzelfall. Das Land zählt zu den Nationen mit einer der höchsten Verkehrsunfallraten weltweit – rund 19 Unfälle pro 10.000 Fahrzeuge führen oft zu Totalschäden. Viele Fahrer reparieren Autos nur notdürftig, um Kosten zu sparen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Cop-Cam-Video zeigt:
Held zieht Mann aus brennendem Wrack
Alles nur Fake!
Nach „Panda-Hunden“: Zoo malt Esel wie Zebra an
Beni Hafner alias Oimara sorgte mit „Wackelkontakt“ für einen Hit in den Skihütten.
Krone Plus Logo
Abgehen zu Möbelstück
„Ich wusste sofort, dass dieses Lied ein Hit wird“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
258.842 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
231.271 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
196.968 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1617 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1356 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Viral
„Hauptsache, es fährt“
Mann navigiert Autowrack durch dichten Verkehr
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
„Unfassbar instabil“
Bub spielte mit scharfer Handgranate aus 2. WK
Alkomattest korrekt
Mann mit 5,24 Promille auf Parkplatz aufgefunden
Video lässt gruseln
3-Meter-Python überrascht Pensionistin im Schlaf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf