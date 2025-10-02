Mann navigiert Autowrack durch dichten Verkehr

In Jhelum, Pakistan, hat ein Autofahrer für Aufsehen gesorgt: Ein völlig zerstörtes Auto bewegt sich trotz zertrümmerter Frontscheibe, verbogener Karosserie und fehlender Teile noch durch den dichten Stadtverkehr. Das virale Video zeigt den Mann, wie er ungerührt Hupen, Überholmanöver und enge Gassen meistert – ob er sein Ziel erreicht hat, ist allerdings unbekannt.
Das Video wurde offenbar von einem Passanten mit dem Smartphone aufgenommen und verbreitet sich seither rasant auf TikTok, X (ehemals Twitter) und Instagram. Nutzer reagieren mit Staunen und Humor: Kommentare wie „Hauptsache, es fährt!“ oder „Pakistans Version von Mad Max“ unterstreichen die Absurdität der Szene.
Stadt bekannt für „kontrolliertes Chaos“
Jhelum, eine Stadt in der Provinz Punjab mit über 200.000 Einwohnern, ist bekannt für sein „kontrolliertes Chaos“: Enge Straßen, zahlreiche Motorräder, Rickshaws und lockere Verkehrsregeln prägen den Alltag. In Pakistan sind solche Szenen nicht ungewöhnlich – dennoch sind die neuesten Aufnahmen selbst für diese Verhältnisse aufsehenerregend.
Solche „fahrenden Wracks“ sind in Pakistan kein Einzelfall. Das Land zählt zu den Nationen mit einer der höchsten Verkehrsunfallraten weltweit – rund 19 Unfälle pro 10.000 Fahrzeuge führen oft zu Totalschäden. Viele Fahrer reparieren Autos nur notdürftig, um Kosten zu sparen.
