Kaltfront im Anmarsch: Schnee und Regen erwartet

Der milde Herbst verabschiedet sich schneller als gedacht. Denn kommende Woche steht die nächste Kaltfront bevor. Mit dabei ist nicht nur Regen, sondern auch Schnee. Am Wochenende wird es noch einmal wolkenlos und großteils sonnig, bis dann die Kaltfront von Westen hereinzieht und Schneeregen über den Bergen bringt.
Strahlender Sonnenschein wird am Freitag in den meisten Landesteilen erwartet. Nur in Vorarlberg und Tirol ziehen ab Mittag dichte Wolken auf, Regen fällt aber keiner. Die Temperaturen steigen von minus vier bis plus vier Grad am Morgen auf bis zu 16 Grad am Nachmittag.
Mit der Kaltfront ziehen am Samstag dichte Wolkenfelder über Österreich, im Bergland kann es auch zu einzelnen Schneeschauern kommen. Dazwischen zeigt sich die Sonne aber immer wieder, besonders im Osten des Landes. Mit bis zu 20 Grad wird es noch einmal ungewöhnlich mild für Anfang Oktober.
Sonntagfrüh bringt die Kaltfront dichte Wolken und Regen von Osttirol bis ins tiefe Weinviertel. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze auf 1400 Meter – in den Bergen kehrt also der Winter zurück. Im Laufe des Tages lockert es auf und am Nachmittag kommt in ganz Österreich wieder die Sonne und milde Temperaturen bis zu 13 Grad.
Entlang und nördlich des Alpenhauptkamms bleibt es am Montag trüb und unbeständig, Schauer ziehen durch. Im Süden und Südosten zeigt sich dagegen zwischendurch die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen elf und 16 Grad.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.