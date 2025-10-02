Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wetterumschwung

Kaltfront im Anmarsch: Schnee und Regen erwartet

Österreich
02.10.2025 14:04
Am Freitag und Samstagvormittag bleibt es noch sonnig und freundlich.
Am Freitag und Samstagvormittag bleibt es noch sonnig und freundlich.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Der milde Herbst verabschiedet sich schneller als gedacht. Denn kommende Woche steht die nächste Kaltfront bevor. Mit dabei ist nicht nur Regen, sondern auch Schnee. Am Wochenende wird es noch einmal wolkenlos und großteils sonnig, bis dann die Kaltfront von Westen hereinzieht und Schneeregen über den Bergen bringt.

0 Kommentare

Strahlender Sonnenschein wird am Freitag in den meisten Landesteilen erwartet. Nur in Vorarlberg und Tirol ziehen ab Mittag dichte Wolken auf, Regen fällt aber keiner. Die Temperaturen steigen von minus vier bis plus vier Grad am Morgen auf bis zu 16 Grad am Nachmittag.

Mit der Kaltfront ziehen am Samstag dichte Wolkenfelder über Österreich, im Bergland kann es auch zu einzelnen Schneeschauern kommen. Dazwischen zeigt sich die Sonne aber immer wieder, besonders im Osten des Landes. Mit bis zu 20 Grad wird es noch einmal ungewöhnlich mild für Anfang Oktober.

Sonntagfrüh bringt die Kaltfront dichte Wolken und Regen von Osttirol bis ins tiefe Weinviertel. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze auf 1400 Meter – in den Bergen kehrt also der Winter zurück. Im Laufe des Tages lockert es auf und am Nachmittag kommt in ganz Österreich wieder die Sonne und milde Temperaturen bis zu 13 Grad.

Lesen Sie auch:
Der Großglockner zeigt sich seit einigen Tagen mit einem weißen Winterkleid. In der Schweiz ...
Mehrere Pässe gesperrt
Erster Schnee in Tirol: Großglockner angezuckert
28.09.2025

Entlang und nördlich des Alpenhauptkamms bleibt es am Montag trüb und unbeständig, Schauer ziehen durch. Im Süden und Südosten zeigt sich dagegen zwischendurch die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen elf und 16 Grad.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KaltfrontSchnee
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
258.842 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
231.271 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
196.968 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1617 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1356 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Österreich
Wie bei Medizin
Österreicher-Quote bald auch im Psychologiestudium
Krone Plus Logo
Neues Infogesetz
Bei diesem Amts-Wirrwarr wäre Asterix verzweifelt
Wetterumschwung
Kaltfront im Anmarsch: Schnee und Regen erwartet
Totes Baby auf Carport
Obduktion: Säugling starb an Schädel-Hirn-Trauma
Behördlich geschlossen
Entscheidung über neue Apotheke fällt vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf