In diesem Punkt hat McLaren „noch einiges zu tun“

„Für den Rest der Saison und auch mit Blick auf das Auto für das nächste Jahr gibt es definitiv noch einiges zu tun“, sieht McLarens Teamchef Andrea Stella durchaus Verbesserungspotenzial, was die Boxenstopps angeht. Zum zweiten Mal in Folge ließ der Rennstall beim Reifenwechsel von Lando Norris in Baku unnötig Zeit liegen.
Nachdem bereits in Monza nicht alles reibungslos abgelaufen war, ging auch der Reifenwechsel in Aserbaidschan nicht reibungslos über die Bühne. Ganze 4,1 Sekunden dauerte es, bis Norris wieder aufs Gaspedal steigen durfte. Gut möglich, dass der WM-Zweite damit Positionen einbüßen musste. Nach dem Rennen meinte Stella dazu: „Wir müssen noch überprüfen, ob wir mit einem schnelleren Boxenstopp tatsächlich vor Ferrari gelandet wären oder nicht. Wir haben dann geschafft, zu überholen und die Position zurückzugewinnen, was wichtige Punkte für Lando in der WM-Wertung ausgemacht hat.“
„Boxenstopps immer wichtiger“
Klar ist: All zu oft sollten die Boxenstopp-Zeiten die Vier-Sekunden-Marke nicht mehr überschreiten, will man sich langfristig als Favoritenteam in der Formel 1 etablieren. „Boxenstopps sind definitiv ein Thema, auf das wir uns schon konzentrieren. Aber wir müssen weiter daran arbeiten, weil sie einen gewissen Leistungsvorteil bringen können. Die Rennen werden immer enger und daher werden Boxenstopps immer wichtiger“, sieht auch Stella ein.
Trotz des ein oder anderen Boxenstopp-Malheurs führen die „Papayas“ die WM souverän an. Mit 623 Punkten hat das Team um Norris und Oscar Piastri mehr als doppelt so viele Zähler auf dem Konto wie der erste Verfolger Mercedes (290). Ob McLaren in Anbetracht der anstehenden Aerodynamik- und Motor-Revolution auch 2026 der Konkurrenz um die Ohren fahren kann? Schnelle Reifenwechsel würden bestimmt helfen ...
