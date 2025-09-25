In diesem Punkt hat McLaren „noch einiges zu tun“

Nachdem bereits in Monza nicht alles reibungslos abgelaufen war, ging auch der Reifenwechsel in Aserbaidschan nicht reibungslos über die Bühne. Ganze 4,1 Sekunden dauerte es, bis Norris wieder aufs Gaspedal steigen durfte. Gut möglich, dass der WM-Zweite damit Positionen einbüßen musste. Nach dem Rennen meinte Stella dazu: „Wir müssen noch überprüfen, ob wir mit einem schnelleren Boxenstopp tatsächlich vor Ferrari gelandet wären oder nicht. Wir haben dann geschafft, zu überholen und die Position zurückzugewinnen, was wichtige Punkte für Lando in der WM-Wertung ausgemacht hat.“