Ist SIE etwa die neue Freundin von Keith Urban?

Ist diese mehr als 30 Jahre jüngere Frau der Grund für die Scheidung von Nicole Kidman? Nach der Trennung der Oscargewinnerin von Keith Urban wurde ein Nashville-Insider in der „Daily Mail“ zitiert, wonach der Country Sänger bereits eine neue, jüngere Frau gefunden haben soll. Die Identität kannte er allerdings nicht. Doch jetzt brodelt die Gerüchteküche.