Ist SIE etwa die neue Freundin von Keith Urban?

Ist diese mehr als 30 Jahre jüngere Frau der Grund für die Scheidung von Nicole Kidman? Nach der Trennung der Oscargewinnerin von Keith Urban wurde ein Nashville-Insider in der „Daily Mail“ zitiert, wonach der Country Sänger bereits eine neue, jüngere Frau gefunden haben soll. Die Identität kannte er allerdings nicht. Doch jetzt brodelt die Gerüchteküche.
Denn ein bislang als harmlos angesehenes Instagram-Posting von Urbans Tour-Bandmitglied Maggie Baugh sorgt für heiße Spekulationen. Der Grund: Die 25-Jährige hatte am 26. September – kurz bevor die Trennung von Urban und Kidman durchsickerte – einen Videoclip gepostet, auf dem sie neben dem Country-Music-Star auf der Bühne Gitarre spielt – zu einem Song, den dieser für seine Frau Nicole geschrieben hatte.
Urban änderte Liedtext
Nur dass der 57-Jährige eine Textstelle darin änderte und den Namen der brünetten Schönheit sang.
Im Original heißt es „When they‘re tryna get to you, baby, I‘ll be the fighter” („Wenn sie versuchen, dich zu holen, Baby, dann werde ich ein Kämpfer sein“). Zum Entzücken von Baugh sang Keith stattdessen: „When they’re tryna get to you, Maggie, I’ll be your guitar player“ – also: „Wenn sie versuchen, dich zu holen, Maggie, werde ich dein Gitarrenspieler sein!“
Hier können Sie sich den Clip von Keith Urbans und Maggie Baughs Auftritt anschauen:
Baugh, die selbst von einer großen Karriere als Country-Sängerin träumt und selbst auftritt, schrieb über den Videoclip: „Hat Keith Urban das gerade gesagt?“
Nur ein Geplänkel – oder doch mehr?
Ob das Ganze ein völlig harmloses Geplänkel zwischen Bühnen-Kollegen ist oder der Beleg für eine geheime Romanze – bislang ignorierten alle Beteiligten Anfragen der Medien zur Scheidung.
Urban war mit Baugh, die auch Geige spielt und Background singt, den ganzen Sommer für seine „High and Alive“-Welttournee unterwegs. Weitere Shows sind noch bis Mitte Oktober geplant.
