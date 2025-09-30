Polen will Banken für Aufrüstung blechen lassen

Tusk begründete die Maßnahme mit dem erhöhten Verteidigungshaushalt. Wenn Polen „ein Staat sein soll, der sich um die Schwächsten kümmert, höhere Gehälter garantiert, ein Staat, der sicher sein muss, was wiederum gigantischer Investitionen in unsere Armee bedarf, dann bedeutet es ganz einfach, dass wir mehr Geld brauchen“, sagte der polnische Regierungschef.