Marcel Hirscher:

„Die Liebe hat gefragt, ich habe geantwortet“

Ski Alpin
30.09.2025 18:53
Marcel Hirscher und seine Lucy haben sich das Ja-Wort gegeben.
Marcel Hirscher und seine Lucy haben sich das Ja-Wort gegeben.(Bild: Instagram/marcel__hirscher)

„Die Liebe hat gefragt, ich habe geantwortet“, betitelte Marcel Hirscher seinen ersten Instagram-Beitrag, nachdem bekannt geworden war, dass sich der Salzburger und seine Lucy das Ja-Wort gegeben haben. 

In Tracht, im Grünen und mit den beiden Hunde als Ringträger ließ sich das glückliche Ehepaar nach der heimlichen Hochzeit ablichten.

Trauung im privaten Kreis
Bereits vor einigen Wochen hatten sich Marcel und Lucy im privaten Kreis zu Hause trauen lassen, für großes Rätselraten sorgte nun ein Posting, das den achtfachen Gesamtsieger im Skiweltcup mit Ring am Finger zeigt. 

Lesen Sie auch:
Marcel Hirscher trägt einen Ring an der linken Hand. Nun ist klar: Der Ski-Superstar hat seine ...
Geheimnis gelüftet
Daheim im Wohnzimmer sagten Hirscher und Lucy „Ja“
30.09.2025

Hat Hirscher etwa geheiratet? Ja, hat er – und das bereits zum zweiten Mal. 2018 hatten beim mittlerweile 36-Jährigen zum ersten Mal die Hochzeitsglocken geläutet, die Ehe mit seiner Jugendliebe Laura, mit der er zwei Kinder hat, ging jedoch drei Jahre später in die Brüche. Mit Lucy, mit der sich Hirscher bei der Ski-WM in Saalbach erstmals öffentlich gezeigt hatte, soll es nun für immer sein. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
