„Die Liebe hat gefragt, ich habe geantwortet“

Hat Hirscher etwa geheiratet? Ja, hat er – und das bereits zum zweiten Mal. 2018 hatten beim mittlerweile 36-Jährigen zum ersten Mal die Hochzeitsglocken geläutet, die Ehe mit seiner Jugendliebe Laura, mit der er zwei Kinder hat, ging jedoch drei Jahre später in die Brüche. Mit Lucy, mit der sich Hirscher bei der Ski-WM in Saalbach erstmals öffentlich gezeigt hatte, soll es nun für immer sein.