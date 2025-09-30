„Smartwatch-Revolution“ nach „Wechsel-Drama“?

Im Oberland-Derby in der Vorarlbergliga zwischen dem FC Sulz und RW Rankweil feierten die Gäste am vergangenen Wochenende einen 3:1-Erfolg. Die Freude bei den Rankler währte allerdings nur kurz. Denn schon kurz nach Spielende war klar, dass ihr Erfolg wohl nicht lange Bestand haben würde. Der Grund: Statt wie erlaubt fünfmal, wechselt sie gleich sechsmal aus.