„Smartwatch-Revolution“ nach „Wechsel-Drama“?

Panne sorgt für Wirbel
Im Oberland-Derby in der Vorarlbergliga zwischen dem FC Sulz und RW Rankweil feierten die Gäste am vergangenen Wochenende einen 3:1-Erfolg. Die Freude bei den Rankler währte allerdings nur kurz. Denn schon kurz nach Spielende war klar, dass ihr Erfolg wohl nicht lange Bestand haben würde. Der Grund: Statt wie erlaubt fünfmal, wechselt sie gleich sechsmal aus.
Alles war angerichtet für das erste Meisterschaftsduell in der Geschichte zwischen den beiden Vorderländer Rivalen FC Sulz und RW Rankweil. Nach 90 spannenden Minuten gingen die Rankler Gäste im FAN.at Spiel der Runde als 3:1-Sieger vom Platz, mit 650 Fans gab es einen Zuschauerrekord am Sulner Sportplatz.
