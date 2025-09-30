Nach Todeslawine: Keine Anklage gegen Bergführer

Das Trio – 58, 60 und 62 Jahre alt – wurde rund 150 Meter über felsiges Gelände mitgerissen, der Schnee kam direkt am Rand des Gurgler Ferners zum Stillstand. Während der 62-Jährige etwas oberhalb talauswärts teilverschüttet lag, „spülte“ das Schneebrett die beiden anderen in die Randspalte und verschüttete sie darin in 30 Meter Tiefe einen Meter.