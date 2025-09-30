Alte Kirche könnte bald neuen Besitzer bekommen

„Wir freuen uns sehr über die Interessenten, die Angebote gelegt haben und die Kirche kaufen möchten und stehen in intensiven Verhandlungen mit ihnen“, so Oliver Steinringer von der Erzdiözese. Für den Verkauf der Kirche gebe es immerhin eine Handvoll Angebote. Wie viele genau, von wem und um welche Angebotssummen es sich dabei handelt, darüber wird aus datenrechtlichen Gründen geschwiegen.