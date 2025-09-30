Burgenlands „klarer Kurs ist in Wien angekommen“

Die SPÖ Burgenland sieht ihre Linie bei den Themen Sicherheit, Asyl und Migration bestätigt. Auch die Bundespartei würde diesen „klaren Kurs“ nun zunehmend im Nationalrat vertreten.
Nicht immer waren sich die burgenländischen Roten und die Bundes-SPÖ bei diesen Themen einig. Nun zeigt sich Roland Fürst, SPÖ-Klubobmann im Landtag, aber zufrieden: „Der klare, burgenländische Kurs bei der Sicherheit ist auch in Wien angekommen.“
Ein Indiz dafür sei, dass der burgenländische Mandatar Maximilian Köllner nicht nur Bereichssprecher für Sport, sondern auch für Innere Sicherheit im Nationalrat sei. Er würde damit federführend diese Linie im Bund vertreten, so Fürst.
„Wer kein Asyl erhält, kann nicht dauerhaft bleiben“
Köllner sieht das Burgenland als Vorbild, auch im Bereich Asyl: „Wer in Österreich Schutz sucht, aber kein Asyl erhält, kann nicht dauerhaft hierbleiben – und soll auch nicht von unserem Sozialsystem profitieren.“ Man müsse das Problem grundsätzlich anpacken und konsequenter werden. Er verweist auf das burgenländische Positionspapier Asyl, Migration, Integration und Grenzschutz.
Laut Fürst müsse man zudem das Thema Sicherheit viel umfassender denken, denn es gehe auch um Katastrophenschutz und Soziales. „Auch hier ist das Burgenland eindeutig das sicherste Bundesland“, so der Klubchef.
