Burgenlands „klarer Kurs ist in Wien angekommen“

„Wer kein Asyl erhält, kann nicht dauerhaft bleiben“

Köllner sieht das Burgenland als Vorbild, auch im Bereich Asyl: „Wer in Österreich Schutz sucht, aber kein Asyl erhält, kann nicht dauerhaft hierbleiben – und soll auch nicht von unserem Sozialsystem profitieren.“ Man müsse das Problem grundsätzlich anpacken und konsequenter werden. Er verweist auf das burgenländische Positionspapier Asyl, Migration, Integration und Grenzschutz.