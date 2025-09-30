Vorteilswelt
„Suchen keinen Ersatz“

Wende bei Ter Stegen? Barca-Boss lässt aufhorchen

La Liga
30.09.2025 20:02
Bleibt Marc-Andre ter Stegen etwa doch in Barcelona?
Bleibt Marc-Andre ter Stegen etwa doch in Barcelona?(Bild: AFP/LLUIS GENE)

Geht er? Bleibt er? Nachdem öffentlichen Schlagabtausch zwischen dem FC Barcelona und seinem Keeper Marc-Andre ter Stegen hat sich Sportdirektor Deko nun überraschend zur Zukunft des DFB-Goalies geäußert.

Seit Ende 2023 wird Ter Stegen immer wieder von Verletzungen gebremst. Die Katalanen reagierten darauf, indem sie erst Wojciech Szczesny, später Joan Garcia verpflichteten. Es kam zum Streit zwischen Spieler und Verein, kurzzeitig musste der Torhüter sogar seine Kapitänsbinde abgeben.

Kommt es, nachdem in den letzten Wochen und Monaten alles auf einen Abschied im Winter-Transferfenster hingedeutet hatte, nun zur Wende? Deko dazu: „Wir haben uns um die Torwartposition gekümmert, als Marc sich zum ersten Mal verletzt hat, wir suchen keinen Ersatz für ihn.“ Der Transfer von Garcia sei nie als Affront gegen Ter Stegen zu verstehen gewesen, Barca habe leidlich „Probleme für die Zukunft“ vermeiden wollen.

„Zu viele Probleme geschaffen, wo es keine gab“
Da der 24-jährige Spanier aktuell jedoch mit einer Meniskusverletzung fehlt, steht Szczesny im Kasten des spanischen Meisters. Wäre Ter Stegen fit, würde er im Tor stehen, so Deko. „Es wurden zu viele Probleme geschaffen, wo es gar keine gab. Erstens ist Marc ein großartiger Torwart, Mannschaftskapitän, er hat eine Geschichte in diesem Verein, die wir respektieren und schätzen, und er kann noch Geschichte schreiben, denn er ist ein 33-jähriger Torwart und damit noch nicht alt. Es liegt nicht an Marc, sondern daran, dass wir, wenn er sich verletzt, feststellen, dass wir nur wenige Torhüter haben“, begründete der ehemalige Barca-Kicker gegenüber der „Mundo Deportivo“.

Joan Garcia
Joan Garcia(Bild: EPA/ALEJANDRO GARCIA)
Wojciech Szczesny
Wojciech Szczesny(Bild: EPA/ALEJANDRO GARCIA)

Dass Ter Stegen im Winter weg ist, ist also noch keineswegs fix. Allerdings stellte auch Bundestrainer Julian Nagelsmann klar, den gebürtigen Mönchengladbacher nur dann als Stammkeeper zur WM mitzunehmen, wenn er auf Klub-Ebene ausreichend Einsatzminuten sammelt. Es bleibt also spannend im Hin und Her um den Barca-Kapitän ...

