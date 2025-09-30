Wende bei Ter Stegen? Barca-Boss lässt aufhorchen

„Zu viele Probleme geschaffen, wo es keine gab“

Da der 24-jährige Spanier aktuell jedoch mit einer Meniskusverletzung fehlt, steht Szczesny im Kasten des spanischen Meisters. Wäre Ter Stegen fit, würde er im Tor stehen, so Deko. „Es wurden zu viele Probleme geschaffen, wo es gar keine gab. Erstens ist Marc ein großartiger Torwart, Mannschaftskapitän, er hat eine Geschichte in diesem Verein, die wir respektieren und schätzen, und er kann noch Geschichte schreiben, denn er ist ein 33-jähriger Torwart und damit noch nicht alt. Es liegt nicht an Marc, sondern daran, dass wir, wenn er sich verletzt, feststellen, dass wir nur wenige Torhüter haben“, begründete der ehemalige Barca-Kicker gegenüber der „Mundo Deportivo“.