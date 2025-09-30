Bergheimer IT-Firma schlittert in die Pleite

Die Bergheimer Trilex GmbH aus Salzburg legte eine Millionenpleite hin! Der IT-Dienstleister handelt und betreibt Kassasysteme für die Gastronomie. 34 Gläubiger warten derzeit auf ihr Geld.
Seit dem Jahr 2005 ist die Trilex Gmbh im Geschäft mit Systemen für die Gastronomie. Vor allem Soft- und Hardware für Kassasysteme stellt die IT-Firma zur Verfügung. Nun ist das Unternehmen aus Bergheim in die Insolvenz gerutscht.
1,07 Millionen Euro haben sich laut Kreditschützern vom Alpenländischen Kreditorenverband AKV angehäuft. 34 Gläubiger dürften ihre Forderungen in den kommenden Wochen bei Gericht anmelden.
Als Grund für die Pleite gab das Unternehmen die Covid-Pandemie sowie die Nachwirkungen und Insolvenzen von Kunden an.
Die Trilex GmbH strebe eine Fortführung des Unternehmens an. Man wolle in den kommenden Jahren einen Sanierungsplan mit den Gläubigern ausarbeiten. Vorerst sei man jedoch nur bereit die Mindestquote von 20 Prozent der Forderungen zu begleichen.
