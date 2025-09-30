Bergheimer IT-Firma schlittert in die Pleite

1,07 Millionen Euro haben sich laut Kreditschützern vom Alpenländischen Kreditorenverband AKV angehäuft. 34 Gläubiger dürften ihre Forderungen in den kommenden Wochen bei Gericht anmelden.

Als Grund für die Pleite gab das Unternehmen die Covid-Pandemie sowie die Nachwirkungen und Insolvenzen von Kunden an.