Ofner fühlt sich für Comeback in Shanghai „ready“

Sebastian Ofner ist kurz vor seinem Tour-Comeback nach etwas mehr als fünf Wochen wieder guter Dinge!
Der 29-jährige Steirer meldete sich aus Shanghai, wo er beim ATP-1000-Turnier dank „geschütztem Ranking“ zum dritten Mal auf den Italiener Luca Nardi trifft. „Mir geht es so weit wieder sehr gut. Ich habe ein bisschen die Akkus auftanken können, habe aber auch viel trainiert“, berichtete Ofner im Vorfeld. In Tokio holte Alcaraz seinen dritten Titel en suite, den achten 2025.
„Ich bin gut eingestellt und ready!“
In den ersten Tagen seiner Auszeit habe Ofner viel Fitness trainiert, seit etwa zehn Tagen stehe er wieder auf dem Platz. „Die ersten Trainings in Shanghai waren echt gut, alles top“, so der Schützling von Wolfgang Thiem. Das bisher letzte Match gegen Nardi sei schon eine Zeit her. „Aber ich bin gut eingestellt und ready.“
Die Partie geht am Mittwoch in der Früh (6.30 Uhr MESZ/live Sky) über die Bühne. Ofner hofft nach zuletzt sechs Erstrunden-Niederlagen auf den ersten Sieg seit 3. Juli (Zweitrunden-Sieg über Tommy Paul in Wimbledon).
Kommentare
