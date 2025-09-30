Ofner fühlt sich für Comeback in Shanghai „ready“

„Ich bin gut eingestellt und ready!“

In den ersten Tagen seiner Auszeit habe Ofner viel Fitness trainiert, seit etwa zehn Tagen stehe er wieder auf dem Platz. „Die ersten Trainings in Shanghai waren echt gut, alles top“, so der Schützling von Wolfgang Thiem. Das bisher letzte Match gegen Nardi sei schon eine Zeit her. „Aber ich bin gut eingestellt und ready.“