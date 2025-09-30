Sinner erreicht mit etwas Mühe das Peking-Endspiel

Beim ATP-500-Turnier in Peking ist Topstar Jannik Sinner mit einem 6:3-4:6-6:2-Sieg über den als Nummer 3 gesetzten Australier Alex de Minaur ins Endspiel eingezogen!
In diesem trifft er überraschend auf den US-Amerikaner Learner Tien, der von der Aufgabe von Daniil Medwedew (RUS-8) beim Stand von 5:7, 7:5, 4:0 profitierte. Kurios: Auch im Viertelfinale hatte sein Gegner Lorenzo Musetti im dritten Satz aufgeben müssen. Der 19-jährige Tien steht erstmals in einem Tour-Finale und klettert zumindest auf ATP-Rang 36.
„Ohne Zweifel meine bisher beste Saison!“
Selbst mit einem Titel könnte Sinner jedoch Carlos Alcaraz an der Weltranglisten-Spitze nicht ablösen. Der Spanier gewann am Dienstag das Tokio-Finale gegen Taylor Fritz (USA) sicher 6:4, 6:4 und feierte schon seinen dritten Titel en suite bzw. den achten allein in diesem Jahr.
Alcaraz hat 42 seiner vergangenen 43 Matches gewonnen. „Es ist eine tolle Saison, ohne Zweifel meine bisher beste“, sagte der 22-jährige Alcaraz, der dieses Jahr auch die French Open und die US Open gewonnen hatte und im Wimbledon-Finale gestanden war.
