Sinner erreicht mit etwas Mühe das Peking-Endspiel

In diesem trifft er überraschend auf den US-Amerikaner Learner Tien, der von der Aufgabe von Daniil Medwedew (RUS-8) beim Stand von 5:7, 7:5, 4:0 profitierte. Kurios: Auch im Viertelfinale hatte sein Gegner Lorenzo Musetti im dritten Satz aufgeben müssen. Der 19-jährige Tien steht erstmals in einem Tour-Finale und klettert zumindest auf ATP-Rang 36.