„Umwelt-Kreuzritter“

Schwarzenegger kämpft bei Papst gegen Klimawandel

Society International
30.09.2025 18:51
Von 1. bis 3. Oktober wird eine Vatikan-Konferenz zum Thema Klima abgehalten.
Von 1. bis 3. Oktober wird eine Vatikan-Konferenz zum Thema Klima abgehalten.(Bild: EPA/MASSIMO PERCOSSI)

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger ist am Dienstag im Vatikan eingetroffen. Dabei will er Papst Leo XIV. bei dessen Bemühungen unterstützen, die Weltgemeinschaft zum Handeln gegen den Klimawandel und zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu bewegen.

„Jeder einzelne der 1,4 Milliarden Katholiken kann ein Kreuzritter für die Umwelt sein und helfen, die Verschmutzung zu beenden. Gott hat uns diese Welt anvertraut, damit wir sie besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben“, verkündete der gebürtige Steirer und ehemalige Gouverneur von Kalifornien bei einer Pressekonferenz. Es steht eine dreitägige Vatikan-Konferenz zum Thema Klima an, bei der er gemeinsam mit Papst Leo eine Eröffnungsrede halten wird.

Veranstaltung mit zehntem Jahrestag der Umweltenzyklika verbunden
„Ich freue mich sehr, dass sich die katholische Kirche und der Vatikan für die Umwelt einsetzen – wir brauchen ihre Unterstützung“, so Schwarzenegger, Mitglied der Republikanischen Partei und langjähriger Verfechter von Klimaschutzmaßnahmen.

Schwarzenegger mit seiner Partnerin Heather Milligan
Schwarzenegger mit seiner Partnerin Heather Milligan(Bild: EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

Die Veranstaltung ist mit dem zehnten Jahrestag der Umweltenzyklika „Laudato Si“ verbunden, die von dem im April verstorbenen Papstes Franziskus veröffentlicht wurde. Dabei handelt es sich um die erste Enzyklika, die sich klar zur wissenschaftlichen Erkenntnis des Klimawandels bekannte und die Staaten aufforderte, ihre CO2-Emissionen zu senken.

Erst vor wenigen Wochen eröffnete Leo XIV. ein ökologisches Ausbildungszentrum in einer vatikanischen Anlage in Castel Gandolfo 30 Kilometer südlich von Rom, wo sich die päpstliche Sommerresidenz befinden. An der Konferenz nehmen rund 400 Vertreter aus Kirche und Zivilgesellschaft teil.

Porträt von krone.at
krone.at
