Schwarzenegger kämpft bei Papst gegen Klimawandel

„Jeder einzelne der 1,4 Milliarden Katholiken kann ein Kreuzritter für die Umwelt sein und helfen, die Verschmutzung zu beenden. Gott hat uns diese Welt anvertraut, damit wir sie besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben“, verkündete der gebürtige Steirer und ehemalige Gouverneur von Kalifornien bei einer Pressekonferenz. Es steht eine dreitägige Vatikan-Konferenz zum Thema Klima an, bei der er gemeinsam mit Papst Leo eine Eröffnungsrede halten wird.