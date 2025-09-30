Apropos Ukraine: Präsident Selenskyj, dessen Amtszeit kriegsbedingt schon lange abgelaufen ist, wäre anzuraten, sich ein neues Mandat vom Volk zu holen. Das stärkt die Abwehrkräfte, stärkt die Verhandlungsposition und würde der Kremlpropaganda den Wind aus den Segeln nehmen. Eine Verfassungsänderung für Wahlen auch im Krieg wäre für ihn eine Leichtigkeit, aber er will davon nichts wissen. Selbst eine Niederlage gegen den populären Rivalen und Ex-Armeechef Saluschnyj wäre für die Ukraine kein Unglück.