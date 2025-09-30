Wo sind die 29 Millionen der Wiener Zeitung?

Nicht nur seien seit der Umstellung auf den Online-Betrieb eine „links-woke“ Blattlinie und Intransparenz erkennbar. Und: „Dass man sich zum Verbleib der Millionen des Unternehmens in Schweigen hüllt, ist bezeichnend und bedarf dringender Klärung.“ Hafenecker und Co. wollen daher vom Minister wissen, warum Medienanfragen nicht ausreichend beantwortet wurden, wo das Geld geblieben ist oder wie viel Budget für die Zeitung veranschlagt wird. Medienminister Babler hat acht Wochen Zeit zur Beantwortung.