„Unglaublich!“

Laimer über Kane: „Ich habe nicht mal 100 Spiele“

Champions League
30.09.2025 06:50

Die Bayern bekommen es heute in der Ferne mit einem Champions-League-Exoten zu tun, gastieren in Zypern bei Pafos. Vor dem Spiel staunt ÖFB-Kicker Konrad Laimer über 100-Tore-Mann Harry Kane: „Ich habe nicht mal 100 Spiele!“

0 Kommentare

Bei Konrad Laimer & Co. heißt das Motto: alle Neune! Bisher gab’s in dieser Saison acht Pflichtspielsiege am Stück. Der FC Bayern will sich auf Zypern gegen Underdog Pafos FC keine Blöße geben.

Konrad Laimer (re.) versteht sich bestens mit Harry Kane.
Konrad Laimer (re.) versteht sich bestens mit Harry Kane.(Bild: AFP/APA/POOL/Alexander Hassenstein)

Laut Laimer habe man sich eingehend auf den Gegner eingestellt. „Das ist eine gute Mannschaft, die gute Prinzipien hat, wenn sie viel Zeit und Raum bekommt, kann sie uns in jeder Phase wehtun. Wir müssen unsere Leistung zu jeder Zeit auf den Platz bringen – es ist Champions League.“

Trifft Kane erneut?
Harry Kane, der nach 104 Spielen für Bayern bei 100 Toren hält, soll wieder der Erfolgsfaktor werden. „Es ist unglaublich. Er hat 100 Tore, ich habe noch nicht mal 100 Spiele für Bayern. Wir sind gleichzeitig gekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so wenig Spiele die letzten zwei Jahre hatte“, meinte Laimer über den Topstürmer.

