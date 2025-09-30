Laimer über Kane: „Ich habe nicht mal 100 Spiele“

Trifft Kane erneut?

Harry Kane, der nach 104 Spielen für Bayern bei 100 Toren hält, soll wieder der Erfolgsfaktor werden. „Es ist unglaublich. Er hat 100 Tore, ich habe noch nicht mal 100 Spiele für Bayern. Wir sind gleichzeitig gekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so wenig Spiele die letzten zwei Jahre hatte“, meinte Laimer über den Topstürmer.