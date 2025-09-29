FC Bayern München jubelt über „große Verstärkung“

Jetzt steht es fest: Mit Rouven Kasper bekommt der FC Bayern München ab 1. Jänner 2026 einen neuen Vorstand! „Wir freuen uns auf eine große Verstärkung mit internationaler Erfahrung in einem strategisch relevanten Aufgabenfeld“, jubelt Präsident Herbert Hainer.
Bei den Bayern herrschte Handlungsbedarf. Finanz-Vorstand Michael Diederich hatte Anfang August angekündigt, den Verein am 30. September zu verlassen. Mit Rouven Kasper holt man nun einen neuen Mann.
Kasper war bislang beim VfB Stuttgart als Vorstand tätig. Der 43-Jährige wird beim FC Bayern für den Bereich Marketing und Vertrieb zuständig sein.
„Die richtige Wahl“
„Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Rouven Kasper fachlich und persönlich die richtige Wahl ist, um mit ihm als Vorstand die ambitionierten Ziele zu erreichen, zumal er unseren Klub schon bestens kennt“, meint Herbert Hainer. Von 2016 bis 2022 hatte Kasper bereits als Global Sports Director beim deutschen Rekordmeister gearbeitet.
