FC Bayern München jubelt über „große Verstärkung“

„Die richtige Wahl“

„Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Rouven Kasper fachlich und persönlich die richtige Wahl ist, um mit ihm als Vorstand die ambitionierten Ziele zu erreichen, zumal er unseren Klub schon bestens kennt“, meint Herbert Hainer. Von 2016 bis 2022 hatte Kasper bereits als Global Sports Director beim deutschen Rekordmeister gearbeitet.