Konferenz mit Bayern und Liverpool ab 21 Uhr LIVE

Mourinho gegen Ex-Klub

Zu einem brisanten Duell kommt es bei Chelsea gegen Benfica Lissabon. Für Jose Mourinho geht es in seinem ersten Europacupspiel seiner zweiten Amtszeit bei den Portugiesen ausgerechnet gegen jenen Londoner Klub, mit dem er je dreimal die Premier League und den Ligacup sowie einmal den FA Cup gewonnen hat.