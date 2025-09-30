Konferenz mit Bayern und Liverpool ab 21 Uhr LIVE

2. Spieltag in der Champions League: Die Konferenz mit Bayern München, Liverpool, Chelsea und vielen weiteren namhaften Klubs beginnt um 21 Uhr. Wir berichten live (Ticker unten).
Der FC Bayern will sich mit Konrad Laimer auf Zypern gegen Underdog Pafos FC keine Blöße geben. Liverpools Mohamed Salah nimmt bei Galatasaray Istanbul die 50-Tore-Marke ins Visier. Zwei Treffer fehlen ihm, um diese als erster Afrikaner zu erreichen.
Mourinho gegen Ex-Klub
Zu einem brisanten Duell kommt es bei Chelsea gegen Benfica Lissabon. Für Jose Mourinho geht es in seinem ersten Europacupspiel seiner zweiten Amtszeit bei den Portugiesen ausgerechnet gegen jenen Londoner Klub, mit dem er je dreimal die Premier League und den Ligacup sowie einmal den FA Cup gewonnen hat.
Chelsea hat alle Duelle mit Benfica gewonnen, gegen portugiesische Teams gab es an der Stamford Bridge in sechs Anläufen sechs Siege. „Ich habe mit Chelsea Geschichte geschrieben, das gehört zu meiner Vita. Aber jetzt bin ich Coach von Benfica und da will ich gewinnen“, sagte der 62-Jährige.
