Schönbrunn-Turnier: „Kaiserin wäre mitgeritten“

Schönbrunn-CEO: „Das passt einfach“

Klaus Panholzer, CEO der Schönbrunn Gruppe, die das Schloss verwaltet, bestätigt dies: „Mein erster Gedanke, als Sonja Klima mit der Idee zu mir gekommen ist, war: Das machen wir. Das sind die Weltbesten, die Weltmeister. Die müssen vor die beste Location Österreichs. Das Konzept der Longines Global Champions Tour passt genau zu uns. Es hat hier bereits einmal ein Pferderennen 1946 gegeben, die Habsburger – besonders die Kaiserin Elisabeth – hatten viel Bezug zu den Pferden. Wir haben irrsinnig viele Gemälde von Sisi beim Springreiten, wir haben das Rössl-Zimmer, bei so vielen Verbindungen kann man nur sagen: Das passt einfach.“