Olympiasieger: „Am Ende braucht man viel Geduld“

Seit Kurzem bist du beruflich selbstständig, warst davor im Stall von Ludger Beerbaum. In den meisten Fällen gehören die Top-Pferde finanzstarken Sponsoren, die den Profi-Reitern die Pferde zur Verfügung stellen. Wie schwierig ist es, deine Spitzenpferde zu halten, auch wenn vielleicht Kaufangebote vorliegen?

Das ist tatsächlich einer der größten Kraftakte, die ich zu bewältigen habe. Es ist nicht einfach, Pferde zu finden, die auf diesem sportlichen Level mitmachen können und dann auch Leute zu finden, die dazu bereit sind, mich zu unterstützen. Ich selbst kann mir diese Pferde nicht leisten und bin auf die Sponsoren und Unterstützer angewiesen. Da liegt es dann an mir, daran zu arbeiten, das geht auch nicht von heute auf morgen. Das sind Beziehungen, die sich über die Jahre entwickeln, in denen viel gegenseitiges Vertrauen nötig ist. Gott sei Dank habe ich in den letzten Jahren schon einige solche Beziehungen aufbauen können. Deswegen bin ich in der Lage, diese Pferde behalten zu können. Und dafür muss man jeden Tag dankbar sein, ich bin es jedenfalls und werde daran arbeiten, das in den nächsten Jahren auch aufrechtzuerhalten.