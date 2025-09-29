Falsche STW-Mitarbeiter erschleichen sich Verträge

Aggressiv sollen sie sein und Klagenfurter überrumpeln, so Betroffene, bei denen angebliche Stadtwerke-Mitarbeiter den Strompreis überprüfen wollten – und gleich ein Formular zur Unterschrift für einen Anbieterwechsel vorlegten.
Derzeit kommt es in Klagenfurt wieder zu vermehrten Vorfällen mit aggressiven Stromverkäufern, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Klagenfurt ausgeben. Sie überrumpeln die Kunden unter dem Vorwand, den Strompreis überprüfen zu wollen, und lassen sie ein Formular unterschreiben; Die Folge ist, dass ein neuer Stromvertrag bei einem anderen Anbieter abgeschlossen wird.
Diese Vorgehensweise wurde den Stadtwerken (STW) von betroffenen Kunden gemeldet. Die STW möchten darauf hinweisen, dass bei Verdachtsmomenten immer nach einem Ausweis oder einer Mitarbeiterkarte gefragt werden sollte, die jeder STW-Mitarbeiter bei sich führt. Im Zweifelsfall können Kunden im STW-ServiceCenter unter 0463/ 521 880 anrufen und sich vergewissern, ob es diesen Mitarbeiter bei den Stadtwerken wirklich gibt.
