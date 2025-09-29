Falsche STW-Mitarbeiter erschleichen sich Verträge

Diese Vorgehensweise wurde den Stadtwerken (STW) von betroffenen Kunden gemeldet. Die STW möchten darauf hinweisen, dass bei Verdachtsmomenten immer nach einem Ausweis oder einer Mitarbeiterkarte gefragt werden sollte, die jeder STW-Mitarbeiter bei sich führt. Im Zweifelsfall können Kunden im STW-ServiceCenter unter 0463/ 521 880 anrufen und sich vergewissern, ob es diesen Mitarbeiter bei den Stadtwerken wirklich gibt.