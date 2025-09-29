Aufnahmestopp im Rathaus ist wieder Geschichte

„Es gibt für Fehlverhalten im Rathaus keine Konsequenzen. Wir müssen uns von faulen Äpfeln in den einzelnen Abteilungen trennen. Es geht um die Betriebshygiene. Wir würden für diesen Schritt in den Abteilungen sicherlich Applaus bekommen. Denn man weiß überall über die Arbeitsmoral der Mitarbeiter Bescheid. Auch gute bezahlte Mitarbeiter sind darunter. Es geht um die ganze Hierarchie im Magistrat“, sagt Rabitsch, der als Bildungsreferent beim Stadtsenat am Dienstag den Antrag einbringt, das Schulmuseum in der Lidmanskygasse mit Jahresende einzusparen. „Wir sind im Rathaus und kein Museumsbetrieb.“