Seien Sie live bei der WM-Qualifikation dabei

Das ÖFB-Team begeistert mit einer starken Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft – und am 9. Oktober um 20:45 Uhr wartet im Ernst-Happel-Stadion das Heimspiel gegen San Marino. Mit etwas Glück können Sie live dabei sein! Die „Krone“ verlost 80x2 Tickets für das WM-Qualifikationsmatch.
Die österreichische Nationalmannschaft zeigt sich in der laufenden Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in starker Verfassung. Der Auftakt gegen Rumänien im Juni endete mit einem 2:1-Heimsieg, gefolgt von einem souveränen 4:0-Auswärtserfolg gegen San Marino.
Im September setzte sich das Team knapp mit 1:0 gegen Zypern durch und holte auswärts ein 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina. Trainer Ralf Rangnick formt eine Mannschaft, die mit hohem Tempo und taktischer Disziplin überzeugt. Die Defensive steht stabil, das Mittelfeld agiert variabel und in der Offensive sorgen Baumgartner, Arnautović und Co. für Torgefahr. Die bisherige Bilanz lässt auf eine erfolgreiche Fortsetzung hoffen, zumal San Marino als Fußballzwerg kein Stolperstein sein darf für die erfolgreiche WM-Qualifikation.
Mitmachen und gewinnen
Für die Partie am 9. Oktober im Wiener Ernst-Happel-Stadion verlost die „Krone“ 80x2 Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 6. Oktober, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Sport Newsletters gute Nachrichten. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
