Seien Sie live bei der WM-Qualifikation dabei

Im September setzte sich das Team knapp mit 1:0 gegen Zypern durch und holte auswärts ein 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina. Trainer Ralf Rangnick formt eine Mannschaft, die mit hohem Tempo und taktischer Disziplin überzeugt. Die Defensive steht stabil, das Mittelfeld agiert variabel und in der Offensive sorgen Baumgartner, Arnautović und Co. für Torgefahr. Die bisherige Bilanz lässt auf eine erfolgreiche Fortsetzung hoffen, zumal San Marino als Fußballzwerg kein Stolperstein sein darf für die erfolgreiche WM-Qualifikation.